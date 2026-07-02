Erst begeistert das MMORPG zu Star Wars seine Fans mit dem Finale, jetzt verraten die Entwickler wie es weitergeht

Bei Star Wars: The Old Republic haben die Entwickler die Fans zuletzt mit dem Finale der aktuellen Story begeistert. Jetzt verraten sie aber, wie es in der neuen Erweiterung weitergeht.

Wie steht es um SW:TOR? Das MMORPG zu Star Wars erlebt derzeit einen kleinen Hype. Dank des neuen Films im Kino und der parallelen Veröffentlichung des letzten Kapitels der aktuellen Erweiterung, lockt es viele Spieler wieder in die Welt.

Die sind dann häufig begeistert von den technischen Fortschritten, die über die letzten Jahre seit der Übernahme durch Broadsword Games als neuer Entwickler geschehen sind.

Doch obwohl SW:TOR gerade erst seine Geschichte finalisiert hat, haben die Entwickler schon Pläne für die Zukunft und auf die können die Spieler sich richtig freuen.

Hier könnt ihr sehen, was sich an der Grafik des MMORPG getan hat:

Video starten Star Wars: The Old Republic zeigt Grafikupdates im Trailer Autoplay

Eine neue Erweiterung

Was verraten die Entwickler? Die Entwickler von Star Wars: The Old Republic haben ihre ersten Informationen zur kommenden Erweiterung enthüllt. Die erste Erweiterung unter dem neuen Entwickler-Team kommt mit Version 8.0 ins Spiel und soll nicht nur die Story auf ein neues Level heben.

So wird das maximale Level, wie in der Vergangenheit, um fünf Stufen auf das neue Maximum von Level 85 angehoben. Gleichzeitig haben die Entwickler bereits verraten, dass es auch eine neue Operation, das Äquivalent zu Raids, in der kommenden Erweiterung geben wird.

Außerdem rufen sie ihre Spieler dazu auf, sich beides schon mal auf dem Test-Server anzuschauen. Man möchte Feedback sammeln, um damit den kommenden Patch zu verbessern.

Wann kommt die Erweiterung? Bis die Erweiterung ins Spiel kommt, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Die Entwickler haben noch kein Datum verraten, im kommenden Test stehen auch noch nicht alle Klassen für die Maximal-Stufe zur Verfügung und auch die neue Operation lässt sich noch nicht vollständig spielen.

Möglich ist außerdem, dass die Entwickler ihre erste Erweiterung für das MMORPG mit einer großen technischen Überarbeitung veröffentlichen wollen. Hier könnten das Update auf DirectX12 oder weitere Grafik-Patches erfolgen. Entsprechend sollte man mit der neuen Version wohl eher im Herbst oder Winter, wenn überhaupt noch 2026, rechnen.

Habt ihr zuletzt mal wieder in Star Wars: The Old Republic hineingeschaut? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen! Aktuell gibt es bei uns viel um MMORPGs schaut deshalb gerne mal beim Grindfest vorbei: Das Grindfest 2026 ist gestartet! Hier findet ihr das Programm der großen MMORPG-Themenwoche von MeinMMO