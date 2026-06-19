GTA 6 könnte doch nicht so viel Freiheit bieten, wie die Fans es sich erträumt haben, doch die finden das gar nicht mehr so schlimm.

Was ist das für eine Befürchtung? Schon seit dem Release von GTA 5 haben die Fans sich eine möglichst freie, aber auch frei begehbare Welt für den Nachfolger gewünscht. 13 Jahre voller technologischer Fortschritt sollte man daran spüren, wie viele Gebäude man im Spiel wirklich betreten kann.

Das macht einen großen Unterschied gerade im Multiplayer und auf Servern, denn in GTA 5 konnte man nur wenige Prozent der Gebäude wirklich betreten. Viele Fans fürchten schon lange, GTA 6 könnte hier enttäuschen und ähnlich wie im Vorgänger nicht die Freiheit bieten, die sich Fans erhofft haben. Und genau dafür gibt es nun einen Hinweis.

Hier könnt ihr ein neues Video von GTA 6 sehen:

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Ein Traum zerplatzt

Was ist das für ein Hinweis? Während die ersten schönen Trailer bereits einen Eindruck von GTA 6 vermittelt haben, fehlt es weiterhin an Gameplay. Jetzt haben die Entwickler auf der Website des Spiels ein neues Video veröffentlicht, das eine Kamerafahrt durch die Spielwelt zeigt. Ihr könnt es selbst hier im Artikel sehen.

Betrachtet man dabei die Gebäude, gerade die Hochhäuser am Ende des Videos, sieht man in den Fenstern sogenannte Parallaxe. Ein Effekt, der euch vorgaukeln soll, die Textur wäre 3D, in dem sie sich stets zu euch dreht.

Das bedeutet aber auch, dass man zumindest viele der Etagen der Häuser wohl nicht betreten kann. Die Vorstellung, fast alle Häuser in GTA 6 seien begehbar, ist damit wohl widerlegt. Die Fans reagieren darauf überraschend gut.

Was sagen die Fans? Obwohl es ein langgehegter Traum war, reagierten die Fans überraschend gut auf die vermutete Realität. So sehen sie die Schuld bei der aktuellen, inzwischen in die Jahre gekommenen Technik der PS5 und Xbox Series X|S.

Auf Reddit schreiben sie:

superman_king: „Ich mache mir keine Sorgen über Wolkenkratzer-Fenster mit ihren Fake-Innenräumen. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, mir die acht fliegenden Fahrzeuge und den gesamten Boots- sowie Autoverkehr anzusehen, der extrem weit in die Ferne voll simuliert wird. Vergleicht das mal mit Cyberpunk, wo diese Autos nur gefälschte 2D-Sprites waren.“

ClintSexwood: „Ich freue mich schon darauf, wenn die Leute realisieren, dass dieses Spiel auf 6 Jahre alten Konsolen laufen wird, die von Anfang an nicht besonders leistungsstark waren. Es wird offensichtlich irgendwo grafische Abstriche geben.“

Limp_Growth_8639: „Die niedrige Qualität könnte am Detailgrad (LOD) liegen.“

MadHanini: „Die Leute, die dachten, sie könnten jedes Gebäude betreten, haben ihre erste Enttäuschung erlebt.“

Seid ihr enttäuscht über die Entdeckung der Fans? Oder findet ihr es auch gar nicht so schlimm, dass man doch nicht jedes einzelne Haus betreten kann? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Bald wissen wir endlich, was GTA 6 kosten wird: Vorbestellungen für GTA 6 starten in wenigen Tagen – Rockstar Games gibt Datum bekannt