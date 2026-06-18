Rockstar Games hat soeben bekannt gegeben, ab wann ihr GTA 6 vorbestellen könnt: Es dauert nur noch wenige Tage.

Wann starten die Vorbestellungen? Die Vorbestellungen für GTA 6 starten am 25. Juni 2026. Das heißt, ihr könnt das Action-Spiel schon in einer Woche vorbestellen.

Für welche Plattformen könnt ihr GTA 6 vorbestellen? Wie auf der Website von Rockstar Games zu sehen ist, wird GTA 6 für die PlayStation 5 und für die Xbox Series X|S vorbestellbar sein. Wie erwartet, wird es also zum Release am 19. November 2026 (noch) keine PC-Version von GTA 6 geben.

Wann GTA 6 für den PC erscheint, bleibt damit weiterhin unklar.

Wie viel soll die Vorbestellung kosten? Aktuell ist noch nicht bekannt, wie viel GTA 6 bzw. die Vorbestellung des Spiels kosten soll. Das werden wir wahrscheinlich erst am 25. Juni erfahren.

Cover-Art und Vorbestellungen – Endlich mehr zu GTA 6

Das ist auf dem Cover-Art zu sehen: Das Cover-Art von GTA 6 ist wieder in dem typischen Stil der Spielreihe, also quasi eine kachelartige Kollage, die verschiedene Fahrzeuge und Personen aus dem Spiel zeigt. Neben den Protagonisten Jason und Lucia sehen wir einen Alligator, ein Schnellboot, einen Helikopter mit Wasserlandekufen (sieht aus wie der Sea-Sparrow aus GTA V), ein Motorrad und einen gelben Sportwagen.

Mit der Ankündigung, ab wann ihr GTA 6 vorbestellen könnt, veröffentlichte Rockstar Games auch einen kurzen Trailer zum Cover-Art des Spiels. Diesen Trailer könnt ihr hier sehen:

Video starten Endlich gibt es Neuigkeiten zu GTA 6: So sieht das Cover-Art aus Autoplay

Das sind die ersten Reaktionen auf den Teaser bzw. das Cover-Art: Viele Kommentare zeigen, dass der Start der Vorbestellungen und der Reveal des Cover-Arts den ungeduldigen Fans das Gefühl geben, dass es jetzt wirklich so weit ist und das Spiel Ende des Jahres wirklich veröffentlicht wird.

Ein Nutzer kommentiert auf YouTube etwa: „Der Fakt, dass das kein Traum mehr ist, fühlt sich unwirklich an.“ Andere schreiben, dass sie das Video mehrmals von vorn abspielten.

Außerdem wird der Helikopter in der oberen linken Ecke des Cover-Arts fleißig kommentiert. Rockstar games blieb damit nämlich einer alten Tradition treu: Schon bei den Cover-Arts vergangener Teile war dort stets ein Helikopter abgebildet – oft ein Polizeit-Helikopter, bei GTA 5 war es der bewaffnete Buzzard (ein Little Bird).

GTA 6 wird in der fiktiven Großstadt Vice City spielen, die von Miami im US-amerikanischen Bundesstaat Florida inspiriert ist. Vice City zeichnet sich durch ein tropisches Klima aus und wird einen großen Sandstrand mit Promenade und ein ausgeprägtes Nachtleben haben. Ergänzt wird das Ganze durch ein umliegendes Sumpfgebiet, einen Nationalpark sowie die Kleinstädte Port Gellhorn und Ambrosia. Eine detaillierte Übersicht mit allen bisher bekannten Informationen zur Map von GTA 6 findet ihr ebenfalls auf MeinMMO: In GTA 6 geht es zurück nach Vice City, aber es gibt mehr als nur die Großstadt