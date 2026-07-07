“Der OLED, der einfach alle glücklich macht”: TV-Testsieger von Samsung jetzt zum Tiefstpreis im Angebot

Mit dem Samsung OLED S90F könnt ihr euch einen hervorragend bewerteten 4K-TV aktuell besonders günstig im Angebot schnappen.

Samsung OLED-TV reduziert bei Amazon

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Den Samsung OLED S90F gibt es in 55 Zoll gerade reduziert im Angebot bei Amazon. Günstiger gab es das Modell bisher noch nicht und im Vergleich zur Preisempfehlung sind das satte 62 Prozent weniger. Auch MediaMarkt und Saturn haben aktuell den Preis, allerdings noch zuzüglich Versandkosten.

Samsungs OLED S90F bietet abseits von scharfer 4K-Ultra-HD-Auflösung dank eines hellen OLED-Panels vor allem auch brillante Farben, hohen Kontrast und tiefe Schwarzwerte. Dazu gibt es bis zu 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und HDR-Support mit HDR10+ und Co.

Für ordentlichen Sound ist zudem ein 2.1-Audiosystem mit 40 Watt und Unterstützung für Dolby Atmos integriert, ebenso wie zahlreiche Smart-TV-Funktionen, darunter verschiedene Apps, Streaming-Dienste, USB-Aufnahme und Sprachassistenz.

Ebenfalls mit an Bord sind wichtige Gaming-Features, wie beispielsweise HDMI 2.1, VRR (Variable Refresh Rate)l, ALLM (Auto Low Latency Mode), AMD FreeSync Premium Pro und Nvidia G-Sync. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

4K-OLED-TV Samsung GQ55S90F für 899 Euro statt 949 Euro bei Amazon (UVP: 2.399 Euro)

In Amazon-Rezensionen kommt der OLED-TV mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen ziemlich gut an, wobei vor allem die Bildqualität gelobt wird. Im Fachtest bei der Stiftung Warentest (Ausgabe 01/2026) ging der S90F mit dem Qualitätsurteil “GUT (1,8)” in seiner Größenklasse als Testsieger hervor (zusammen mit zwei weiteren TVs).

Beim Online-Fachmagazin Hifi.de wurde der Fernseher als der OLED, “der einfach alle glücklich macht” bezeichnet und mit 9,3 von 10 Punkten sogar sehr gut bewertet. Dabei gab es im Fazit viel Lob und nur sehr wenig Kritik für die etwas größere, aber ansonsten ausstattungsgleiche 65-Zoll-Version des Samsung OLED S90F:

Der Samsung 65S90F bietet einen Großteil der Leistung des Flaggschiff-OLED-Fernsehers von Samsung zu einem deutlich günstigeren Preis und ist damit ein echter TV-Held des Jahres 2025. Hifi.de

Pro brillantes Bild mit hoher Helligkeit und tiefem Schwarz

guter Ton

4 HDMI 2.1 für Gaming

gute Bedienung und Sprachsteuerung Contra kein Kopfhöreranschluss

kein Dolby Vision

Weitere Angebote: Luxus-Maus, Battlefield-PC, Gaming-Headset und Razer-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein limitierte und fast vergriffene Luxus-Gaming-Maus von Asus sowie ein Traum-PC für Battlefield-Fans mit GeForce RTX 5070 Ti, Ryzen 7 9800X3D, Spielvollversion und exklusiver Battlefield-Gravur.

Außerdem bekommt ihr ein Gaming-Headset mit Studio-Qualitäten von Beyerdynamic zum Tiefstpreis und mit der Razer Viper V4 Pro auch noch eine weitere Gaming-Maus aus dem High-End-Bereich deutlich günstiger.

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