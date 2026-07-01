Neuer Goldstandard unter Gaming-Mäusen? Limitierter Luxus-Nager von Asus zum Tiefstpreis bei Amazon

Asus’ Gaming-Marke ROG feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit dieser extravaganten und nicht gerade günstigen Maus für anspruchsvolle Spieler.

ASUS ROG Harpe II Extreme Edition 20

Jetzt zum Angebot

Die brandneue ASUS ROG Harpe II Extreme Edition 20 bekommt ihr im Angebot bei Amazon aktuell am günstigsten. Unter der Preisempfehlung von 269 Euro war das limitierte Jubiläumsmodell bisher noch nicht gelistet. Bei anderen Händlern mit Listung, wie Galaxus, Proshop oder Alternate, kostet sie aktuell mehr.

Zu dem stattlichen Preis bietet Asus eine High-End-Maus feil, die gemeinsam mit Profi-Gamern entwickelt wurde und abseits von 24-Karat-vergoldeten Details auch modernste Komponenten liefern soll. Dazu gehört beispielsweise auch der neue ROG AimPoint Pro 65K-Sensor mit einer sehr hohen Auflösung von 65.000 dpi.

Dazu gibt es unter anderem eine 11-stufige Anpassung des Abhebeabstands (LOD), ROG Optical Micro Switches mit einer Lebensdauer von 100 Millionen Klicks sowie die ROG SpeedNova 8K Wireless-Technologie, die kabellos höchste Präzision, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz bei einer Abtastrate von bis zu 8.000 Hz verspricht.

Der Zonenmodus soll derweil Hardware-Einstellungen aktivieren, die optimal für Wettkampf-Gaming geeignet sind. Weitere Features umfassen eine webbasierte Konfiguration via Gear Link direkt im Browser ohne Downloads sowie breite Corning-Gorilla-Glasfüße. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Maus ASUS ROG Harpe II Extreme Edition 20 für 269 Euro bei Amazon

Doch wie gut ist die ebenso teure wie luxuriöse Gaming-Maus überhaupt? Unter anderem die Webseite Windows Central hat sich die ASUS ROG Harpe II Extreme Edition 20 bereits näher angesehen und als Testwertung 4,5 von 5 Sterne vergeben, wobei die folgenden Pros und Contras hervorgehoben wurden:

ASUS hat die Form seiner gefeierten ROG Harpe II Ace-Gaming-Maus beibehalten und sie um neue Farben, eine Vergoldung sowie einen erstklassigen Sensor für den Wettkampfbetrieb ergänzt. Sie ist wahnsinnig teuer, aber wenn Sie ein eingefleischter ROG-Fan sind, wird sie wahrscheinlich zu einem unverzichtbaren Accessoire für Sie. Windows Central

Pro 65.000-DPI-Sensor, 8K-Polling-Rate

hervorragende Akkulaufzeit

angenehmer Griff

umwerfendes Aussehen mit vergoldeten Innenteilen und RGB

klickt, gleitet und scrollt reibungslos Contra kein Stauraum für den Dongle an der Maus

man muss jeden Tag Fingerabdrücke abwischen

Preis macht sie für viele ROG-Fans unerschwinglich

Weitere Angebote: Battlefield-PC, Gaming-Headset, JBL-PartyBox und Razer-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein Traum-PC für Battlefield-Fans mit RTX 5070 Ti, Ryzen 7 9800X3D, Vollversion und exklusiver Battlefield-Gravur, ebenso wie ein Gaming-Headset von Beyerdynamic und eine PartyBox von JBL. Außerdem bekommt ihr mit der Razer Viper V4 Pro aktuell noch eine alternative Gaming-Maus deutlich günstiger, die bis vor Kurzem noch die Krone unter den Auflösungen für sich beanspruchte.

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