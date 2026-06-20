Bombastischer Lautsprecher-Sound für den Sommer: PartyBox von JBL jetzt günstig wie nie im Angebot

Mit der JBL PartyBox 310 bekommt ihr gerade einen sehr gut bewerteten Lautsprecher für Feierlichkeiten besonders günstig im Angebot.

JBL PartyBox 310 um 42% reduziert

Jetzt zum Angebot

Die JBL PartyBox 310 gibt es im Angebot bei MediaMarkt und bei Saturn aktuell um satte 42 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es das sehr gut bewertete Modell bisher noch nicht und derzeit ist es dadurch auch ein Bestseller im Shop. Alternativ haben zurzeit auch Coolblue und Expert den Tiefstpreis im Angebot.

Der mit Ausziehgriff und Rollen transportable Bluetooth-Lautsprecher besitzt je zwei 6,5-Zoll-Woofer und 2,5-Zoll-Tweeter mit 240 Watt RMS-Leistung. Ist mal keine Steckdose parat, liefert die JBL PartyBox 310 eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden und bietet für schlechtes Wetter IPX4-Spritzwasserschutz. Auch ein USB-Anschluss ist mit dabei.

Für noch breiteren Sound lassen sich kompatible Lautsprecher kabellos über TWS (True Wireless Stereo mit Bluetooth-Verbindung für bis zu zwei Party-Lautsprecher) oder per Kabelverbindung zwischen zwei RCA-Ausgängen verbinden. Und dank doppelter Mikrofon- und Gitarreneingänge kann jede Feier auch zur Karaoke-Party werden.

Passend dazu gibt es integriertes Voice Tuning sowie Soundeffekte, etwa ein Signalhorn, Applaus oder Buhruf. Mit an Bord ist zudem eine kleine Lichtshow und das Bedienfeld hat eine praktische Hintergrundbeleuchtung, die sich bei Dunkelheit einschaltet. Darüber hinaus kann die PartyBox auch bequem per App gesteuert werden.

Lautsprecher JBL PartyBox 310 für nur 333 Euro statt 579,99 Euro UVP im Angebot bei MediaMarkt

Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei MediaMarkt. In den Rezensionen dort kommt die JBL PartyBox 310 mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen sehr gut an und auch im Fachtest von Hifi.de gab es mit 8,7 von 10 Punkten eine sehr gute Testwertung mit viel Lob und nur wenig Kritik.

Jede kleine Feier erfährt mit der JBL Partybox 310 eine Aufwertung: Runder Sound, Licht für die Stimmung und eine einfache Bedienung. Der Akku ist zwar fest verbaut, hält aber locker die Nacht durch. Hifi.de

Pro toller, ausgewogener Klang

Lichteffekte

Eingänge für Mikrofone und Instrumente

leichter Transport durch Räder und Teleskopgriff Contra fest verbauter Akku

ausziehbarer Griff etwas wackelig

Weitere Angebote: Apple MacBook, Klima-Alternative, Pixel-Smartphone und Gaming-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel das MacBook Neo und eine günstige Alternative zur Klimaanlage sowie ein günstiges Google-Smartphone in Form des Pixel 10a mit 256 GByte Speicherplatz zum Tiefstpreis. Außerdem bekommt ihr die derzeit präziseste Gaming-Maus in Gestalt der Razer Viper V4 Pro aktuell ebenfalls so günstig wie noch nie.

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