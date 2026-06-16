Günstiges Google-Smartphone: Mit 256 GByte Speicherplatz bekommt ihr das Pixel 10a gerade zum neuen Tiefstpreis

Googles gut bewertetes Mittelklasse-Smartphone Pixel 10a gibt es mit 256 GByte Speicherplatz aktuell besonders günstig im Angebot.

Google Pixel 10a (256 GB) um 23% reduziert

Jetzt zum Angebot

Das erst Anfang des Jahres veröffentlichte Google Pixel 10a könnt ihr euch in der Version mit 256 GB Speicherplatz im Amazon-Angebot derzeit um 23 Prozent reduziert schnappen im Vergleich zur Preisempfehlung.

So günstig gab es das Modell mit dieser Speicherausstattung in der Farbvariante Obsidian Black noch nicht. Alternativ haben aktuell auch MediaMarkt und Saturn sowie Galaxus den neuen Tiefstpreis im Angebot.

Das Google Pixel 10a ist eine leichte Weiterentwicklung des Vorgängermodells Pixel 9a und schreibt sich unter anderem auf die Fahne, die beste Kamera in einem Smartphone für unter 550 Euro zu haben.

Außerdem tut es sich durch ein helleres sowie robusteres 6,3-Zoll-OLED-Display hervor und verspricht bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit nebst Schnellladefunktion, wobei letztere bis zu 50 Prozent in etwa 30 Minuten schafft.

Mit an Bord sind auch diverse KI-Funktionen und sieben Jahre Update-Support. Neu ist auch, dass es SOS via Satellit unterstützt. Weitere Details zur Ausstattung des Google Pixel 10a findet ihr auch bei Amazon.

Google Pixel 10a mit 256 GB Speicherplatz für nur 449 Euro statt 649 Euro UVP bei Amazon

In den Amazon-Rezensionen kommt es mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen sehr gut an und auch im Fachtest, zum Beispiel bei GSM Arena, konnte das Pixel 10a trotz weniger Neuerungen mit 4 von 5 Sternen überzeugen.

Das Pixel 10a ist unglaublich kompakt und überzeugt mit einer großartigen Kamera, einem hervorragenden Display und einer starken Leistung. Besonders gut gefallen haben uns das reine Android-Betriebssystem und seine KI-Funktionen, die guten Lautsprecher sowie die hervorragende Akkulaufzeit. Es ist ein großartiges kleines Smartphone, auch wenn es gegenüber dem Pixel 9a keine Verbesserungen gibt. Es wurde nicht entwickelt, um Besitzer des Pixel 9a anzusprechen, sondern eher diejenigen, die ein Pixel 6, Pixel 7 oder vielleicht sogar ein Pixel 8 besitzen. […] GSM Arena

Pro kompaktes und robustes Design, keine hervorstehende Kamera

helles, HDR-fähiges Display mit 120 Hz

hervorragende Akkulaufzeit

gute Lautsprecher

Stock-Android mit zahlreichen KI-Funktionen und 7 Jahren Software-Support

hervorragende Allround-Kameraleistung Contra weitestgehend identisch mit Pixel 9a, aber teurer

breite Einfassungen, Rückseite aus Kunststoff

nur grundlegende Steuerung der Bildwiederholfrequenz

Weitere Angebote: Gaming-Maus, Film-Deals, GeForce-RTX-Grafikkarte und Sonos-Lautsprecher

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel die derzeit präziseste Gaming-Maus zum Tiefstpreis und zahlreiche rabattierte Filme aus verschiedenen Genres. Außerdem bekommt ihr eine starke GeForce-RTX-Grafikkarte, die als ideales Upgrade für das aktuell angesagte Gothic-Remake gilt, und einen guten Einstiegslautsprecher von Sonos reduziert.

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