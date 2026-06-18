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Günstigster Apple-Laptop: Das MacBook Neo hat gerade ein neues Preistief erreicht

n.w. Norman Wittkopf Lesezeit 2 Minuten
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Das Apple MacBook Neo gibt es in der kleinsten Ausbaustufe und in verschiedenen Farben aktuell besonders günstig im Angebot.

MacBook Neo (256 GB) um 19% reduziert
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Apples Einstiegs-Laptop MacBook Neo bekommt ihr im Amazon-Angebot aktuell in verschiedenen Farben mit 256 GByte Speicherplatz um 19 Prozent reduziert, verglichen mit der Preisempfehlung.

So günstig oder gar günstiger es das bisher noch nicht. Trotz des niedrigen Preises verspricht der bisher erschwinglichste Apple-Laptop gewohnte Qualitäten und genug Leistung für alltägliche Aufgaben.

Dafür sorgt unter anderem der aus dem iPhone bekannte A18-Pro-Chip, dem 8 GByte Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Mit an Bord ist außerdem ein Liquid-Retina-Display mit 2.408 x 1.506 Pixeln und bis zu 500 cd/m² Helligkeit.

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Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören eine 1080p-FaceTime-HD-Kamera und ein Ring aus zwei Mikrofonen sowie zwei Side-Firing-Lautsprechern, die immersiven Sound mit 3D Audio bieten sollen.

Obendrein verspricht Apple bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit. Dazu gibt es ein wertiges Gehäuse aus Aluminium und MacOS als Betriebssystem liefert neben der üblichen Software auch einige KI-Funktionen mit.

Günstigster Apple-Laptop: MacBook Neo in verschiedenen Farben mit 256 GByte für nur 569 Euro statt 699 Euro UVP bei Amazon
Günstigster Apple-Laptop: MacBook Neo in verschiedenen Farben mit 256 GByte für nur 569 Euro statt 699 Euro UVP bei Amazon

Gegenüber dem größeren Modell mit 512-GB-SSD verzichtet die kleinere Version unterdessen auf einen Touch-ID-Fingerabdrucksensor. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

In den Rezensionen dort kommt das MacBook Neo mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen fast durchweg sehr gut weg und auch im Test, zum Beispiel bei Trusted Reviews, gab es mit 4,5 von 5 Sternen eine gute Testwertung.

Wer hätte gedacht, dass Apple das beste Budget-Modell auf den Markt bringen würde? Ich jedenfalls nicht. Aber genau das ist der Fall. Es handelt sich hier nicht einfach um einen umbenannten Laptop, sondern um ein cleveres Modell, das gezielt für diese Zielgruppe entwickelt wurde. Es macht Spaß, ist leistungsstark und bietet ein absolut unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Trusted Reviews
Pro
  • unübertroffenes Angebot in dieser Preisklasse
  • A18 Pro-Chip sehr leistungsstark
  • Farben
  • hervorragende Tastatur und Trackpad
Contra
  • 8 GB Arbeitsspeicher könnten mit der Zeit zum Problem werden
  • TouchID nur beim teureren Modell verfügbar
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Weitere Angebote: Klima-Alternative, Pixel-Smartphone und Gaming-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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