Gaming-Headset trifft Studio-Kopfhörer: Beyerdynamic jetzt zum Tiefstpreis schnappen

Mit dem Beyerdynamic MMX 150 Wireless bekommt ihr aktuell ein gut bewertetes Gaming-Headset mit Studio-Qualitäten zum bisher günstigsten Preis.

Beyerdynamic MMX 150 Wireless um 11% reduziert

Jetzt zum Angebot

Im Angebot bei Amazon gibt es das Beyerdynamic MMX 150 Wireless in Schwarz oder Weiß gerade um 11 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Alternativ haben aktuell unter anderem auch MediaMarkt und Saturn sowie Galaxus den bisherigen Tiefstpreis im Angebot. Günstiger gab es das bisher noch nicht.

Das Headset vom deutschen Audiospezialisten aus Heilbronn setzt auf 40-mm-Lautsprecher, die laut Hersteller herausragende Klangqualität bieten sollen, egal ob für Gaming oder Musik. Mit dem abnehmbaren “META VOICE”-Mikrofon soll indes auch für eine klare Sprachübertragung gesorgt sein, inklusive Sidetone-Funktion.

Dank Unterstützung von Bluetooth 5.3 und einem USB-C-Dongle gibt es zudem zwei Möglichkeiten zur kabellosen sowie unterbrechungsfreien Verbindung, die auch besonders latenzarm ausfallen soll. Alternativ gibt es auch Kabelverbindung per Klinke. Überdies wird eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden geboten.

Gaming-Headset Beyerdynamic MMX 150 Wireless für 159 Euro statt 179 Euro UVP bei Amazon

Passend dazu soll auch stundenlanger Tragekomfort dank weicher Velours-Ohrpolster und in Verbindung mit dem geschlossenen Over-Ear-Design garantiert sein. Abgerundet wird das Ganze durch individuell anpassbare Klangeinstellungen über die Beyerdynamic-Smartphone-App mit verschiedenen Sound-Presets.

Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt das Beyerdynamic MMX 150 Wireless mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen gut an und auch im Fachtest bei Kopfhoerer.de gab es mit der Testnote 1,8 eine gute Bewertung.

Demnach eignet sich das Modell für alle Spieler, “die ein unkompliziertes, robustes Headset möchten, das niedrige Latenzen am Rechner sowie Konsole und eine bequeme Bluetooth-Nutzung unterwegs vereint – ohne Feature-Überfrachtung“.

Das Beyerdynamic MMX 150 Wireless Gaming-Headset bietet niedrige Latenz, lange Akkulaufzeit und gute Kommunikation – digital, analog oder per Bluetooth. Damit ist es ideal für alle, die ein unkompliziertes, robustes Headset möchten. Kopfhoerer.de

Pro Klang

Akkulaufzeit

Tragekomfort

Verarbeitung Nachteile Contra analoger Betrieb erfordert Akku

Auch im Test bei PC Games Hardware hat das erst Ende letzten Jahres erschienene Modell mit einer Wertung von 1,87 eine gute Testnote erhalten, wobei es im Fazit “als gelungene Kombination aus Gaming-Headset und Studio-Kopfhörer“ betitelt wurde.

Weitere Angebote: GTA 6, JBL-PartyBox und Razer-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel der kürzlich erfolgte Vorbestellstart von GTA 6 sowie eine PartyBox von JBL, die nochmals günstiger geworden ist. Außerdem bekommt ihr mit der Razer Viper V4 Pro aktuell noch die derzeit am höchsten auflösende Gaming-Maus reduziert zum Tiefstpreis.

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