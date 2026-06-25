Worauf wir gefühlt ein halbes Leben gewartet haben, wird morgen, am 25. Juni 2026, endlich Realität. Die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI laufen an! Und diesmal ist es kein halbgares Gerücht aus irgendeinem obskuren Forum, sondern hochoffiziell von Rockstar Games und dem Mutterkonzern Take-Two höchstselbst abgesegnet.

Wann geht’s genau los und wo könnt ihr zuschlagen?

Wann geht’s los? Der offizielle Startschuss für die Pre-Orders fällt am 25. Juni 2026. Da Rockstar und Take-Two weltweit die Schleusen öffnen, solltet ihr am besten schon rechtzeitig zur Stelle sein. Die Erfahrung zeigt: Wenn der Hype-Zug erst mal rollt, sind die ersten Kontingente bei den großen Händlern ratzfatz ausverkauft.

Neue Outfits gibt’s in der Ultimate-Edition von GTA 6, die ihr jetzt vorbestellen könnt.

Welche Edition für wen? Sichert euch das ideale Paket

Ganz offiziell halten sich die Entwickler mit den exakten Inhalten der verschiedenen Editionen zwar noch ein bisserl bedeckt, aber wir können uns dank der Take-Two-Meldung schon ausmalen, was da auf uns zukommt.

Die Standard Edition – Für die bodenständigen Zocker

Hier bekommt ihr das Spiel mit allen regulären Inhalten für PS5 und Xbox Series X/S. Wenn ihr also nur einfach GTA6 spielen wollt und keinen zusätzlichen Schnickschnack bracht, dann langt diese Edition für 79,99 Euro.

Die Ultimate Edition – Das absolute Highlight für echte Fans

Diese Version bietet euch eine exklusive Sammlung an Premium-Fahrzeugen, Waffen und extra Bekleidung für die Protagonisten. Neben dem Basis-Spiel erhaltet ihr mit dieser Edition jede Menge zusätzliche Vorteile. Der ganze Spaß bleibt dabei erfreulicherweise unter 100 Euro und kostet “nur” 99,99 €.

Leider gibt’s diese Version noch nicht zum Vorbestellen, aber im Button hier könnt ihr jederzeit sehen, ob sie vielleicht doch schon da ist. Wir aktualisieren diese Meldung freilich, sobald wir mehr wissen.

Und was ist mit der PC-Version von GTA 6?

Die ist bedauerlicherweise noch nicht angekündigt. Bis auf Weiteres wird GTA 6 nur für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Wann eine PC-Fassung kommt, ist noch völlig offen und wenn man bedenkt, das es 19 Monate dauerte, bis GTA 5 seine PC-Version erhielt, sollten alle GTA-Fans ohne Konsole ernsthaft über den Kauf einer PS5 oder Xbox Series X oder Series S nachdenken.

Pre-Order-Boni und Preload – Das erwartet euch

Wenn ihr vorbestellt, belohnt Rockstar eure Treue mit diversen Pre-Order-Boni im „Vintage Vice City Pack“. Egal, ob ihr zur Standard-Version greift oder gleich die Ulitmate-Version angelt: Dieses feine Paket gibt’s als Basis-Bonus für alle Frühkäufer obendrauf.

Diese endsgeilen Retro-Klamotten gibt’s als Pre-Order-Boni für Vorbesteller.

Freut euch hier auf nostalgische Kosmetik-Items, mit denen ihr eure Charaktere im grellen Neon-Look der alten Tage einkleiden könnt. Ein absolut idealer Start für alle Retro-Liebhaber, die das klassische Vice-City-Gefühl aus dem Jahre 2002 erleben wollen.

So läuft der Preload: Wer vorbestellt, wird obendrein die Chance haben, GTA 6 schon am 12. November downloaden zu können.

Es ist also soweit! Holt euch GTA 6 als Vorbesteller und seid dabei, wenn es am 19. November endlich wieder mit einem neuen GTA-Game losgeht!

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.