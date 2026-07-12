Google Pixel Watch 4: Starke Smartwatch jetzt zum neuen Tiefstpreis im Angebot

Googles aktuelle Smartwatch Pixel Watch 4 bekommt ihr gerade besonders günstig im Angebot bei MediaMarkt und Saturn.

Google Pixel Watch 4 um 33% reduziert

Jetzt zum Angebot

Noch bis zum 15. Juli laufen bei MediaMarkt und bei Saturn die Google Days mit zahlreichen Rabatten im Rahmen derer es die Pixel Watch 4 in 45 mm als Wi-Fi-Version und in Schwarz gerade um 33 Prozent reduziert gibt, verglichen mit der Preisempfehlung. So günstig gab es das bisher noch nicht.

Abseits des derzeit günstigen Preises überzeugt die Google-Smartwatch durch ein überarbeitetes Design mit einem gewölbten Display, dass mehr Bildschirmfläche und weniger Rand sowie außerdem eine hohe Helligkeit von 3.000 cd/m² bietet. Die überarbeitete Benutzeroberfläche verspricht indes mehr Personalisierbarkeit und Reaktionsschnelligkeit.

Dank höherer Rechenleistung gibt es auch integrierte KI-Funktionen mit Googles Gemini. Dazu kommen neben bereits bekannten Features, wie Stressmanagement, Cardio- und Belastungsindex oder EKG-Messung, auch erweiterte Gesundheits- und Fitnessfunktionen. Hierzu zählen beispielsweise eine intelligentere Schlafanalyse, verbesserte Messung der Hauttemperatur, genaueres Routen-Tracking oder Echtzeit-Statistiken beim Radfahren.

Starke Smartwatch: Google Pixel Watch 4 (Wi-Fi) 45mm Matte Black mit Sportarmband Obsidian für 299 Euro statt 449 Euro UVP bei MediaMarkt

Google hat außerdem eine um 25 Prozent längere Akkulaufzeit mit bis zu 40 Stunden realisiert, während sich der Akku dank Schnellladedock obendrein auch in nur 15 Minuten von 0 auf 50 Prozent laden lässt. Zum ersten Mal ist die Smartwatch auch wartungsfreundlich und verfügt über einen austauschbaren Akku und Display.

Mit speziellem Corning Gorilla Glass und einem Gehäuse aus Aluminium, das laut Google in Luft- und Raumfahrtqualität gefertigt sein soll, fällt die Smartwatch aber auch sehr robust aus. Außerdem ist sie wasserbeständig zu einer Tiefe von bis zu 50 Metern. Weitere Details findet ihr auch bei MediaMarkt.

In den Rezensionen dort kommt die Pixel Watch 4 mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen sehr gut an, wobei vor allem Benutzbarkeit und Design gelobt werden. Auch bei den Kollegen von GameStar kam die aktuelle Google-Smartwatch mit 4 von 5 Sternen als Testwertung ziemlich gut an, wobei es viel Lob und nur wenig Kritik gab.

Es gilt, die Pixel Watch 4 im Android-Bereich zu schlagen. Google trumpft mit einem großen Funktionsumfang, Reparaturmöglichkeiten, einem totschicken Design und sehr guten Messdaten auf. Lediglich bei der Software gibt es Nachholbedarf. Wear OS 6 ruckelt hin und wieder und Gemini lässt sich für Antworten viel Zeit. GameStar

Pro schönes, helles Display

reparaturfreundlich

großartiger Funktionsumfang

Gemini am Handgelenk

präzise Messdaten

Contra Datenschutz

Software hakt gelegentlich

Premium-Abonnement für alle Funktionen

Weitere Angebote: Hatsune-Miku-PC, Gaming-Monitor, Govee-Lichtpaneele und OLED-TV

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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