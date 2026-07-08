Brandneuer LG-Monitor der Superlative jetzt günstiger: 5K2K-OLED auf 39 Zoll, Dual-Modus mit bis zu 330 Hz und mehr

Gerade erst erschienen und jetzt immerhin schon etwas günstiger bekommt ihr aktuell LGs neuesten Gaming-Monitor aus dem High-End-Bereich.

LG Ultragear 39GX950B-B jetzt reduziert

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Der LG Ultragear 39GX950B-B ist der neueste Gaming-Monitor von LG aus der Oberklasse und bei Amazon bekommt ihr ihn jetzt zum Release schon über 140 Euro günstiger im Angebot gegenüber der Preisempfehlung. Alternativ gibt es die Neuerscheinung aktuell auch bei Coolblue für fast den gleichen Preis.

LG hatte den 39GX950B Anfang des Jahres als den weltweit größten Gaming-Monitor mit einem 39-Zoll-5K2K-Display (5.120 × 2.160 Pixel) angekündigt. Inhalte werden dabei automatisch hochskaliert und sollen selbst ohne High-End-Grafikkarte gestochen scharf und detailreich wirken.

Für eine brillante Bildqualität soll auch das Tandem-OLED-Panel der 4. Generation sorgen, das abseits von hervorragenden Farben, Kontrasten und Schwarzwerten durch eine hohe Helligkeit von 1.500 cd/m² hervorstechen soll. Passend dazu gibt es obendrein DisplayHDR True Black 500.

High-End-Gaming-Monitor LG Ultragear 39GX950B-B für 1.655,07 Euro statt 1.799 Euro UVP bei Amazon

Weitere Highlights des gebogenen Curved-Monitors (1500R) im 21:9-Ultrawide-Format sind seine niedrige Reaktionszeit mit bis zu 0,03 ms Reaktionszeit sowie ein Dual-Modus bei der Bildwiederholfrequenz mit bis zu 165 Hertz in 5K2K- oder wahlweise 330 Hz in WFHD-Auflösung.

Dazu gesellen sich moderne Anschlüsse, darunter HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 mit UHBR 20 sowie USB-C mit 90 Watt Power-Delivery. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon. In einem ersten Fachtest der Webseite Prad.de schnitt der neue High-End-Monitor von LG unterdessen mit 4,5 von 5 Sternen als Testwertung sehr gut ab:

Wer einen großformatigen Ultrawide-Monitor sucht, macht mit dem LG 39GX950B alles richtig. Im Vergleich zu älteren 39-Zoll-Modellen bietet er spürbare Verbesserungen und spannende Neuerungen. […] Zusammen mit dem optimierten Pixel-Layout liefert der LG 39GX950B eine Performance, die in nahezu jedem Szenario begeistert. Beim Gaming, dem Haupteinsatzzweck dieses Bildschirms, weist der LG 39GX950B eine starke Performance auf. […] Wir sprechen in jedem Fall eine Kaufempfehlung für den LG 39GX950B aus. Prad.de

Pro hervorragende Bildqualität

innovative Tandem-WOLED-Technologie

deutliches Upgrade zur Vorgängergeneration

angenehmere Ergonomie

starke Gaming-Performance mit Dual-Mode

integrierte Hardwarekalibrierung Contra hoher Anschaffungspreis

enttäuschendes KI-Upscaling

eingeschränkte Gaming-Extras

Hardwarekalibrierung reicht nicht an Softwarekalibrierung heran

Weitere Angebote: OLED-TV-Testsieger, Luxus-Gaming-Maus und Battlefield-PC

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein OLED-TV-Testsieger von Samsung zum Tiefstpreis sowie eine limitierte und fast vergriffene Luxus-Gaming-Maus von Asus. Außerdem haben wir für euch einen Traum-PC für Battlefield-Fans mit GeForce RTX 5070 Ti, Ryzen 7 9800X3D, Spielvollversion und exklusiver Battlefield-Gravur.

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