5 Animes, in denen ihr von glücklichen Liebespärchen verschont bleibt

Er wird zusammen mit 10 anderen Teilnehmern in ein Überlebensspiel gezogen, die allesamt ein besonderes Tagebuch führen. Der Sieger dieses Spiels darf der Nachfolger von Deus Ex Machina werden. Während der Spiele tut sich er sich mit Klassenkameradin Yuno Gasai zusammen.

Worum geht es? Yukiteru Amano führt auf seinem Handy ein Tagebuch. Er ist schüchtern und hat einen imaginären Freund: Deus Ex Machina, der Gott von Raum und Zeit. Eines Tages stellt Yukiteru jedoch fest, dass viele Ereignisse schon im Vorfeld auf seinem Handy angezeigt werden, wodurch er in die Zukunft sehen kann.

Welcome to the N-H-K

Diese Liste basiert auf subjektivem Empfinden und steht in keiner Weise dazu, wie sie auf diversen Plattformen bewertet wurden. Solltet ihr weitere Vorschläge für diese Liste haben, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren nennen!

Wenn ihr am Valentinstag und auch sonst keine Lust auf glückliche Pärchen in Animes habt, haben wir die perfekten Vorschläge für euch. MeinMMO stellt euch 5 Animes vor, in denen es keine perfekten Beziehungen oder kitschige Romance-Storys gibt.

