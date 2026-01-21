Ein „Money Glitch“ sorgte für unendlich viel Geld im echten Leben, dafür musstet ihr nur eine Nintendo Switch 2 kaufen und direkt wieder verkaufen

Mit einer Switch 2 unendlich viel Geld verdienen. Was absurd klingt, klappte eine kurze Zeit bei der US-Kette GameStop. Denn hier sorgte ein Fehler dafür, dass man mit dem Kauf und Verkauf einer Switch 2 unendlich viel Guthaben sammeln konnte. GameStop hat den Fehler behoben und sich dazu geäußert.

Die Nintendo Switch 2 kam im Jahr 2025 auf den Markt und brachte etliche Neuerungen im Vergleich zur Switch 1 mit, doch man kann die Konsole bereits gebraucht verkaufen. Bei der US-Kette GameStop konnte man jetzt eine kurze Zeit unendlich viel Geld „verdienen“, indem man eine neue Nintendo Switch 2 kaufte und sie anschließend direkt wieder verkaufte.

Mittlerweile wurde der Fehler offiziell behoben. In Deutschland hat GameStop alle Geschäfte 2024 geschlossen.

Eine gebrauchte Switch 2 ist plötzlich mehr wert als eine nagelneue Switch 2

Wie funktionierte der Fehler? GameStop erklärte den Fehler selbst in einem ausführlichen Post auf X.com, wie genau funktionierte:

Wer eine Nintendo Switch 2 beim GameStop für 414,99 US-Dollar kaufte und sie direkt wieder mit einem gebrauchten Spiel verkaufte, bekam für seine Nintendo Switch 2 einen Umtauschwert von 472,50 US-Dollar. Auf diese Weise konnte man mit jeder Umtausch-Aktion etwa 60 US-Dollar Profit machen. Diese Transaktion konnte beliebig oft wiederholt werden, wodurch man theoretisch unendlich Geld „verdienen“ konnte.

GameStop erklärte jetzt, dass man den Bug beseitigt hat und kein Kunde den Fehler mehr ausnutzen könne. GameStop erklärte, dass man die Kreativität der Käufer begrüße, aber man nicht als Gelddruckmaschine fungieren wolle:

GameStop ist weiterhin bestrebt, Aktionen anzubieten, die unsere Kunden belohnen, und obwohl wir die Kreativität begrüßen, möchten wir alle daran erinnern, dass unsere Geschäfte nicht dafür ausgelegt sind, als unendliche Gelddruckmaschinen zu fungieren.

Gibt es nachträglich Konsequenzen? Ob Personen, die diesen Glitch ausgenutzt haben, mit Konsequenzen rechnen müssen, ist nicht bekannt.

Nintendo will seinen Fokus auf die Switch 2 legen. Auf Dauer heißt das aber auch, dass die alte Switch keine Zukunft mehr haben wird. Noch will Nintendo aber sowohl die alte als auch die neue Hardware weiterhin verkaufen.

Und auf einen Endzeitpunkt für die Switch 1 will man sich ebenfalls noch nicht festlegen. Klar ist aber: Für die alte Switch dürfte es zu Ende gehen: Mit einem einzigen Satz hat Nintendo gerade klargemacht, dass man die Switch nicht mehr ewig unterstützen wird