Spieler in Fortnite macht in einer Runde 9 Kills nur mit Reifen – Er verrät uns, wie er das anstellt

Among the Trolls ist ein neues Survival-Spiel, das noch dieses Jahr im Early Access auf Steam erscheinen soll. Wir zeigen 2 Trailer, die euch den ersten Eindruck geben.

Jetzt ist einer meiner Lieblingspunkte, an denen ich anfange, oben auf den hohen Versandkisten in der Nähe von Chonkers Speedway. 6 Schüsse, um einen Reifen-Kill zu bekommen, und viele hohe Klippen, um Gegner herunterzustoßen!

Mikey: Ich habe ein paar verschiedene Orte, an denen ich gerne für Reifen-Runs lande. Es begann zunächst bei der Statue „The Rock“ – was ich gerne als Reifen-Insel bezeichne. Aber als sich das Spiel geändert hat, sind Luftschiffe verschwunden, und ich musste mich anpassen.

MeinMMO: Was war deine höchste Kill-Streak mit Reifen in Fortnite?

FaZe oder FaZe-Clan ist ein professioneller E-Sport-Clan mit vielen Mitgliedern auf der ganzen Welt verstreut. Sie zocken auf Profi-Niveau und sind in Spielen wie Fortnite, Call of Duty, Valorant und mehr vertreten. Für mehr Informationen verlinken wir euch den Eintrag von Wikipedia

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist ein Reifen-Kill? Ein Reifen-Kill ist nichts anderes, als ein Kill mit einem Reifen. Ihr könnt an bestimmten Orten in Fortnite Reifen aufsammeln, um eure Fahrzeuge auf zu pimpen.

In Fortnite gibt es viele Wege, Spieler zu vernichten. Entweder ihr besiegt eure Feinde durch rohe Waffengewalt, Fahrzeuge oder Gadgets. Ein leidenschaftlicher Fortnite-Spieler stellt jedoch alles in den Schatten und zeigt euch, dass Reifen genauso tödlich sein können wie Waffen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Insert

You are going to send email to