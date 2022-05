Alles in Fortnite spricht für ein brutales Live-Event zu Season 3 – Was passiert da?

Was haltet ihr von Theorien rund um das Live-Event von Fortnite? Findet ihr es extrem und könnt es kaum erwarten, den alten Mech-Anführer aus Chapter 1 wiederzusehen? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!

Wieso das passiert ist, ist unklar, aber es deutet stark darauf hin, dass ihr als Schleifengänger nichts über sie erfahren dürft, was die Schwestern aufliegen lassen könnte. Vielleicht sind sie auch nur Doppelagenten und führen die Sieben in eine Falle.

Was bedeutet das? Geht man allen Hinweisen nach, steht ein großer, finaler Kampf vor euch. Sollte der Bau des Mecha-Anführers wirklich stattfinden, sind die Ausmaße der Schäden des Kampfes nicht abzusehen. Diese könnten sogar so verheerend sein, dass die Map ins Weltall geschossen werden kann .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doctor Doom wurde in der neuen Comic-Episode des „Fortnite: Zero War“-Covers gezeigt. In diesen steht er hinter Sloane und vor dem riesigen Bären-Roboter.

So leicht geben sich aber die Sieben nicht geschlagen. In einer Mission müsst ihr für Jonesy Mech-Teile aus dem Wasser fischen. Dieser wird erneut zusammengebaut, jedoch brauchen die Sieben ein verbanntes Mitglied der Gruppe, um diesen riesigen Roboter überhaupt steuern zu können.

Was wissen wir bisher über das Live-Event? Ein neues Live-Event steckt in der Vorbereitung und bislang möchte der Imaginierte Orden sich nicht geschlagen geben. Sie fahren alle Geschütze aus und haben eine Weltuntergangsmaschine gebaut. Doch nicht nur das ist bekannt. Epic hat einige Hinweise veröffentlicht, die das Live-Event noch interessanter machen, als vorerst geglaubt.

Insert

You are going to send email to