Fortnite organisiert Community-Event auf PS4 und PS5 – So sichert ihr euch 6 Geschenke

Kann ich auch auf anderen Plattformen die Items erhalten? Auch Spieler ohne Playstation können am Event teilnehmen. Dazu benötigt ihr aber ein Playstation-Account. Meldet euch mit eurem erstellten Account an und werden dann von Epic Games zu einer weiteren Seite weitergeleitet. Dort habt ihr die Wahl, mit welcher Plattform ihr euch bei eurem „Epic Games“-Account anmelden wollt.

Wie lange geht das Event? Das Event geht bis zum 23. Mai 2022. Ihr habt also (Stand. 18. Mai) insgesamt vier Tage und 15 Stunden Zeit an dem Event teilzunehmen.

Um die Items zu ergattern, müsst ihr in allen Stufen der jeweiligen Meilensteine der Community eine Sturmphase in einem Match überlebt haben. Es gibt insgesamt drei Stufen, die wie folgt lauten:

Was ist das für ein Event? Es handelt sich hier um ein Community-Event namens „Vorratslama“. Epic Games veranstaltet dieses Event in Zusammenarbeit mit Sony und beschenken die Playstation-User mit coolen Items für Fortnite und eure Konsole. Alles Wichtige zum Event und wie auch andere Plattformen sich Zugang zur Aktion verschaffen können, erfahrt ihr hier.

Fortnite veranstaltet ein großes Community-Event für alle, aber die PS4- und PS5-Spieler erhalten besondere Belohnungen. Mit vielen Items für Fortnite und eurer Playstation lockt euch Epic Games in Kooperation mit Sony in den Battle Royal Shooter. Welche das sind und wie ihr sie bekommt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

