Fortnite bringt wohl ein großes Live-Event zum Ende der Season 2 – Geht es in den Weltraum?

Das Ende der aktuellen Season 2 von Kapitel 3 in Fortnite kommt näher – und nun gibt es auch erste Hinweise auf ein großes Live-Event. Mehrere Leaks lassen auf ein spannendes Finale hoffen.

Das ist in Fortnite los: In Fortnite ging heute das Update 20.40 online und brachte unter anderem die altbekannten Kippwelt-Waffen zurück. Gleichzeitig brachte das Update neue Daten ins Spiel, auf die sich die bekannten Leaker und Dataminer zu Fortnite direkt stürzten. Und die fanden ein paar spannende Hinweise.

Das zeigen die Leaks: Der Leaker „iFireMonkey“ teilte auf Twitter gleich eine ganze Reihe an Code-Zeilen zum Gameplay, die in einem großen Event zum Einsatz kommen sollen. Das scheint sich „Armadillo“ zu nennen und geht man von den Code-Zeilen aus, dürfte es zu einem explosiven Kampf mit Panzern und Raketen kommen.

Ein interessanter Punkt: Das Thema „Moon“, also „Mond“ taucht öfter auf. Zum Beispiel scheint es einen „Moon Pod“ zu geben, der betreten und wieder verlassen wird. Das lässt zumindest vermuten, dass es in Richtung Mond und damit den Weltraum gehen könnte. Auch Shop-Hintergründe, die iFireMonkey auf Twitter teilt, passen zu dem Weltall-Motiv.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ebenso würde zum Thema „Mond“ passen, dass in der Vergangenheit mehrere Gerüchte um eine Erweiterung der Star-Wars-Thematik in Fortnite aufkamen. Seit Anfang Mai konnte man ja schon wieder mit Lichtschwertern kämpfen und die bereits bekannten Star-Wars-Skins im Shop kaufen. Nun steht demnächst der Start der Obi-Wan-Serie an – sehr gut denkbar, dass es hier wieder zu einer Kollaboration zwischen Star Wars und Fortnite wie schon bei vergangenen Star-Wars-Filmen kommt.

Noch mehr Leaks: Auch im Subreddit „FortniteLeaks“ teilen User weitere Leaks zum kommenden Event. Die lassen darauf schließen, dass die Team-Anführer aus vergangenen Seasons eine Rolle spielen könnten. Außerdem ist es möglich, dass es nach dem Event wieder zu einer längeren Downtime kommt.

Richtige, offizielle Informationen zum Event gibt es aber noch nicht. Bislang handelt es sich nur um Leaks, die auch in völlig anderer Form oder gar nicht ins Spiel kommen könnten.

Wann startet das Event? Auch hier gibt es noch keine offizielle Zeit, der aktuelle Battle Pass läuft allerdings bis zum 04. Juni. Dieses Datum würde sich für ein Event also anbieten.

Live-Event zum Saison-Ende nimmt in Fornite bereits Form an

Der „Collider“ sieht schon nach epischem Finale aus

Das passiert gerade im Spiel: Auch in Fortnite selbst gibt es eine neue Entwicklung, die bereits live ist. Mitten auf der Karte ist ein neuer POI aufgetaucht – der „Collider“. An diesem riesigen Gerät wimmelt es nur so von IO-Truppen.

Es scheint, als hätte sich der I.O. nach den zahlreichen Pleiten in den Schlachten gegen die Sieben in den vergangenen Wochen hier nun zusammengerottet, um das große Finale vorzubereiten. Der „Collider“ wird von Fans bereits als neues „Doomsday Device“ bezeichnet – und das wiederum war die treibende Kraft hinter dem End-Event der Season 2 in Kapitel 2.

Doch was genau hier zum Saisonabschluss passiert, wird sich wohl erst in den kommenden Wochen zeigen.

Als „Doomsday Device“ könnte man übrigens auch die Trommelschrotflinte bezeichnen. Diese Waffe ist aktuell nämlich absolut OP und treibt selbst Profis in den Wahnsinn.