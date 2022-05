Fortnite entwirft im Laufe einer Season viele Challenges und Events, in denen Spieler kostenlos Items abstauben können. Die nötigen Aufgaben sind leicht zu bewältigen und können von jedem erspielt werden. Diesmal wirbt Epic Games jedoch mit einem kostenlosen Waffen-Skin, und für diesen müsst ihr euch das erste Mal anstrengen.

Was ist das für ein Waffen-Skin? Es handelt sich hierbei um ein Waffen-Skin der Seltenheit „Selten“. Dieser Skin ist besonders und momentan der einzige seiner Art, denn, ihr erhaltet ihn nur durch das aktive Spielen im kompetitiv Modus „Arena“.

Epic lockt euch dadurch mit einem kosmetischen Item in den Modus der Schwitzer. Normalerweise bittet euch Fortnite dazu, euch auf der Seite von Epic Games zu registrieren und euch mit eurem Account an einer Aktion zu verknüpfen.

So sieht einer der Waffen-Skins aus

Dadurch erhaltet ihr einen Überblick über die nötigen Aufgaben, die ihr erledigen müsst, um euch kostenlose Event-Items wie Waffen-Skins, Emoticons und mehr zu sichern. Diesmal ist es jedoch nicht der Fall. Im folgenden Teil erklären wir euch, wie ihr diesen seltenen Waffen-Skin bekommen könnt.

Euch erwartet die Arena und Profis ohne erbarmen

Wie bekomme ich den Skin? Um euch für die Waffenlackierung zu qualifizieren, müsst ihr in die Arena. Euer Ziel ist es, bis zur Anwärterliga zu gelangen. Erst nachdem ihr die offene Liga bewältigt habt, erhaltet ihr die Chance auf diesen Skin.

Das sind alle Ligen und Stufen, die ihr bewältigen müsst

Nach jeder bezwungenen Stufe der Anwärter- oder Champion-Liga, erhaltet ihr für eure Mühen die dazugehörige Lackierung. Diese sieht gold-lila aus und besitzt das Wappen der Liga, die ihr bezwungen habt.

Gibt es nur einen Skin? Das ist unklar. Laut Shiinas-Video, indem dieser einige geleakte Items aus den Daten zeigt, wird auch dieser Waffen-Skins separat gezeigt.

Es könnte also sein, dass ihr nach dem Bewältigen der letzten Stufe der Champion-Liga insgesamt sechs Waffen-Skins mit sechs verschiedenen Wappen besitzen werdet. Das ist jedoch nicht so leicht wie es sich anhört, denn ihr werdet es mit Schwitzern zu tun haben, die wahre Baukünstler sind.

Wie lange Zeit hab ich dafür? Die Waffen-Skins können nur bis zum 03. Juni ergattert werden, da dort auch Saison 2 endet.

Wie bekomme ich ihn am besten? Um in der Liga aufzusteigen, müsst ihr Hype sammeln. Dazu macht ihr Kills in der Arena, überlebt am längsten und erringt noch einen epischen Sieg. Für jedes dieser Meilensteine erhaltet ihr eine bestimmte Menge an Hype. Genauere Informationen über Hype, haben wir euch in unserem Guide aufgelistet, den wir euch hier verlinken.

Doch da ihr es nicht mit Sonntagsspielern zu tun habt, müsst ihr taktisch vorgehen. In der Arena ist das Bauen aktiviert, ihr müsst also entweder versuchen, selbst zu bauen oder eure Gegner auf Distanz zu halten. Dadurch geht ihr einem Bau-Battle aus dem Weg.

Um jedoch die meisten Punkte zu ergattern, müsst ihr entweder passiv oder offensiv spielen. So funktionieren die beiden Spielstile:

Passiver Spielstil Ihr landet am äußeren Rand der Map oder an Orten, die nicht populär sind Ihr versucht den meisten Kämpfen aus dem Weg zugehen und hortet in der Zeit viele Items für den Schlusskampf zusammen Eure primäre Punktequelle sind die Platzierungen und ein möglicher epischer Sieg Sollte also Bauen und aktives Kämpfen nicht eure Stärke sein, ist der passive Spielstil vielleicht der richtige für euch.



Offensiver Spielstil Ihr landet in den Hotspots wie Titled Towers oder Daily Bugle und versucht soviele Gegner wie möglich zu töten Durch die getöten Gegner erhaltet ihr eine Menge Punkte und könnt so schnell aufsteigen Die errungenen Platzierungen, die nebenbei stattfinden, sind ein zusätzlicher Bonus, von dem ihr profitiert Das Problem jedoch ist, dass ihr euch einer hohen Gefahr aussetzt, da ihr fast jeden Gegner konfrontiert und somit oft ins Fadenkreuz anderer Gegner landen könnt Seid ihr jedoch gut im Kämpfen und Bauen, ist das vielleicht euer Spielstil



Es ist vom Vorteil, wenn ihr euch dabei selbst kennt und wisst, in welchen Situationen ihr glänzen könnt. Achtet auf eure Stärken und versucht diese im Kampf zu benutzen. So könnt ihr das Beste im Kampf herausholen und dabei Spaß haben. Versucht aber auch kleine Pause dazwischen, wenn es mal nicht läuft, ehe euer Equipment darunter leidet.

Was haltet ihr von solchen Skins, die nicht jeder bekommen kann und sogar Anstrengung benötigen? Findet ihr es cool und habt ihr den Arena-Modus dadurch für euch entdeckt oder versucht ihr euch gar nicht erst mit den Schwitzern anzulegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!