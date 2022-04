Fortnite schenkt euch 6 Items über die Laternenprüfung – So bekommt ihr sie

Aktuell läuft bei dem bunten Shooter Fortnite das Laternenfest und seit dem 20. April auch eine passende Laternenprüfung. Über die Prüfungen erhaltet ihr Aufgaben, die euch bis zu 6 kostenlose Items garantieren. Alles zur Anmeldung und den Aufgaben der Laternenprüfung findet ihr auf MeinMMO.

Was ist das für ein Event? Der komplette April steht bei Fortnite unter dem Motto „#Sharethelight“ und dem Laternenfest.

Begonnen hat das Ganze mit einem Ingame-Fotowettbewerb, der mittlerweile aber schon vorbei ist. Weiter geht es nun mit den Laternenprüfungen, über die ihr euch kostenlose Belohnungen sicher könnt, wenn ihr an bestimmten Tagen Aufgaben erledigt:

4 Emoticons

1 Lackierung

1 Rücken-Accessoire

Hier findet ihr alle Infos, um euch die Items zu sichern. Lackierung und Rucksack könnt ihr hier bewundern:

Fortnite: Laternenprüfung – Anmeldung und Belohnungen

Wie nehme ich an den Laternenprüfungen teil? Ihr müsst mindestens 13 Jahre alt sein und einen Epic-Account besitzen. Mit eurem Account könnt ihr euch auf der Website der Laternenprüfungen anmelden:

Auf der Seite seht ihr euren Fortschritt bei den unterschiedlichen Herausforderungen und könnt prüfen, was als Nächstes ansteht.

Wie kriege ich die Belohnungen? Um euch alle Items zu sichern, müsst ihr an mindesten 2 der Event-Tage spielen und Punkte sammeln. Die Punkte bekommt ihr den Battle-Royale-Modi und „Null Bauen“.

Festgelegte Aufgaben geben euch Punkte, über die ihr die Items freischaltet. Für die Emoticons reicht jeweils ein Punkt an den Event-Tagen:

Tag 1 – Emoticon „Hauhase“ 20. April, 6 Uhr bis 21. April, 6 Uhr

Tag 2 – Emoticon „Rooks Augenrollen“ 21. April, 6 Uhr bis 22. April, 6 Uhr

Tag 3 – Emoticon „Verschwitzter Jonesy“ 22. April, 6 Uhr bis 23. April, 6 Uhr

Tag 4 – Emoticon „Rangerzucken“ 23. April, 6 Uhr bis 24. April, 6 Uhr

Tag 5 – Alle Emoticons nachholen 24. April, 6 Uhr bis 25. April, 6 Uhr



Die 4 Emoticons der Laternenprüfung

Die Aufgaben ändern sich jeden Tag und sind im Vorfeld nicht bekannt. An Tag 1 bekommt ihr Punkte durch Eliminierungen. Habt ihr euch beim Event angemeldet und erzielt an Tag 1 auch nur einen Kill, habt ihr den „Hauhasen“ bereits sicher.

Sammelt ihr an Tag 5 einen Punkt, dann erhaltet ihr alle 4 Emoticons aus dem Event direkt.

Für Lackierung und Rucksack müsst ihr jedoch mehr schaffen und mindestens an 2 Tagen zocken. Denn für die Items müsst ihr Punkte-Meilensteine erreichen:

Lackierung „Leitendes Licht“ 1 Punkte-Meilenstein

Rücken-Accessoire „Traumlaterne“ 2 Punkte-Meilensteine



Am ersten Tag müsst ihr für den Meilenstein 35 Punkte sammeln, also 35 Kills landen. Auch hier ist noch nicht bekannt, wie die Aufgaben an den anderen Tagen aussehen.

In Fortnite ist immer was zu tun, ständig läuft ein Event oder kommt etwas Neues. Erst am 19. April kam mit Update 20.20 etwa die neue Waffe Ranger-Schrotflinte ins Spiel.

Das führt sogar zu etwas Neid in der Redaktion von MeinMMO: Als Warzone-Spieler kann ich nur neidisch gucken, was Fortnite sich schon wieder traut.

Schaut ihr beim Event rein? Was haltet ihr von den Belohnungen? Wir lesen gern eure Meinung zum Thema in den Kommentaren.