Spieler entdeckt ausversehen Pay2Win-Emote in Fortnite – „Ich hab mich verklickt“

Fortnite besitzt eine große Emote-Sammlung, die in jeder Season erweitert wird. Manche jedoch sind so unfair, dass sie als Pay2Win abgestempelt und sogar von Epic Games extra angepasst werden. Ein Spieler hat nun ein neues Emote entdeckt, mit dem ihr Schüssen ausweichen könnt.

Was ist das für ein Emote? Hierbei handelt es sich um das Emote „Board Flair“ aus der Ikonen-Reihe von „Chloe Kim“. Bei der Benutzung des Emotes macht euer Skin einen Backflip mit dem Snowboard und posiert dann anschließend mit einem Peace-Zeichen gegenüber den Zuschauern.

Ein Spieler hat auf reddit jedoch einen Clip veröffentlicht, indem er aus Versehen das Emote im Kampf benutzt. Dadurch konnte er nicht nur einen „Epischen Sieg“ sichern, sondern auch damit angeben.

Mit coolen Moves ausweichen und gewinnen

Der reddit-User Ryzii_Mode-_- hat sein Video veröffentlicht und hat die Community gefragt, ob der Item-Shop Emotes verkauft, die euch keine Ingame-Vorteile verschaffen. Wir haben euch seine coolen Moves hier eingebunden:

Das absurde hierbei ist, dass der Gewinner der Runde das Emote nicht absichtlich benutzt hat. Er kam zufällig im Eifer des Gefechts auf die Auswahl der Gesten und wählte so seine lebensrettenden Moves von Chloe Kim aus.

Was sagt die Community? Die Spieler auf reddit drehen durch und können es gar nicht fassen welchen krassen Stunt Ryzii_Mode-_- hingelegt hat. Sie scherzen über den Kampf mit Kommentaren wie:

Er hat danach aufgehört das Spiel zu spielen und sich an seine Hausaufgaben gesetzt – Wabi-Sabibitch

Verdammt das war so krank und es ist noch besser da es aus Versehen passiert ist – Huqs

Das war das respektloseste, was ich jemals in diesem Spiel gesehen hab – Quantum_Helix

Gab es schon andere Vorfälle? Dieser Emote ist nicht der einzige, mit dem ihr Kugeln ausweichen oder euch einen Vorteil im Kampf verschaffen könnt. Schon in Chapter 1 hatte Epic das Emote „Deep Dab“ zum Kauf angeboten.

Viele Spieler benutzen diesen Emote, um Kugeln auszuweichen und gleichzeitig den Gegner zu irritieren und zurückzuschlagen. Nach diesem Vorfall führte Epic einen Emote-Cooldown ein, mit dem es euch nicht mehr möglich ist, nach einer Geste sofort zurückzuschlagen.

Aber auch in Chapter 3 Season 1 benutzen viele die Geste von Spider-Man, um sich an Decken aufzuhalten, damit ahnungslose Gegner in einen Hinterhalt gelockt werden. Dieser wurde jedoch nicht generft und kursiert deshalb immer noch herum.

Was haltet ihr von solchen Emotes? Findet ihr es übertrieben, dass Spieler sie als Pay2Win ansehen oder ist es euch egal, da ihr so einen Kampf gewonnen hättet? Benutzt ihr auch solche Emotes, damit ihr eure Gegner ablenkt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!