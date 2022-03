Fortnite: Was ist Hype?

Fortnite bietet separat zum Battle Royal auch noch den Kompetitiv-Modus. Viele jedoch wissen nicht, was der dazugehörige „Hype“ soll und wozu man diesen benötigt. Wir zeigen euch alles Wichtige zu Hype hier auf MeinMMO.

Was ist Hype? Wer kompetitiv und vor allem in Turnieren mit viel Geld mitmischen möchte, muss viel Hype in Fortnite besitzen. Doch für viele Spieler ist die Erklärung von Hype nicht ersichtlich. Hype ist die „Währung“, die Pro-Spieler benötigen, um an Turnieren mit Geldpreisen teilzunehmen. Diese Währung kann aber nur in Arena-Kämpfen gewonnen werden.

Startet ihr also eure Sammlung von Hype, müsst ihr durch viele Ränge euren Weg bis zum Champion-Status erkämpfen.

Das sind die Ligen, die Spieler erklimmen können

Wozu brauch ich Hype? Hype braucht ihr, um in den einzelnen Ligen des Arena-Modus aufzusteigen, damit ihr auch in Turnieren mit Geldpreisen teilnehmen könnt.

Wie sammle ich am besten Hype? Das ist unterschiedlich. Ihr erhaltet jedoch keinen Hype, wenn ihr Truhen öffnet oder als erster landet. Vielmehr wird Wert auf eure Platzierung und euren Kills gelegt.

Dabei müsst ihr Strategien entwickeln, wie ihr am längsten überlebt und die meisten Kills abstauben könnt. Desto besser eure Platzierung und die meisten Kills ihr erzielt habt, werden euch mehr Punkte auf euer Hype-Konto geladen.

Kann man Hype verlieren? Um nicht jedem Spieler die Chance zu geben, sich in die Geldturniere einzuschleusen, verlangt der Busfahrer einen Preis. Dieser wird aber erst in der 4. Division der zweiten Liga aktiviert. Der Preis, der dann gezahlt werden muss, steigert sich stetig bei höheren Divisionen. Ihr müsst also den beim Busfahrer gezahlten Hype wieder durch eine gute Runde mit vielen Kills und einer guten Platzierung einholen.

Was haltet ihr von den Arenakämpfen? Findet ihr sie cool oder haltet ihr nichts davon? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht.