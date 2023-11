In der neuen Erweiterung von „Die Sims 4“ müsst ihr euch um bis zu 48 Sims kümmern und es ist Chaos pur

Was haltet ihr von der neuen Erweiterung und der Möglichkeit 48 Sims auf einem Grundstück zu haben? Schreibt gerne in die Kommentare.

So schreibt unter anderem User gimssong_: Als Thailänder, macht mit dieses Pack eine Menge Freude. […] Die Kultur, das Essen, der Baumodus sieht so gut aus. Ich kann es nicht erwarten.

Denn oft stolpert man im Internet über Witze wie: In den Sims könnt ihr alles das erleben, was im echten Leben nicht möglich ist, zum Beispiel ein Haus besitzen oder Rechnungen bezahlen.

Das sind die Reaktionen: Ein paar lustige Reaktionen in den Kommentaren via YouTube wollten wir euch nicht vorenthalten. Denn die Frage ist hier mal wieder – wie so oft bei den Sims – wie nah ist diese Lebenssimulation eigentlich am realen Leben?

Männer lügen schamlos darüber, was sie in "Die Sims" tun – "Eigentlich hast du das Badezimmer neu dekoriert"

So würden auf eurem Grundstück 48 Personen – oder Tiere – leben. Und wer die Sims kennt und spielt, weiß, dass sich das nach einer ganzen Menge Bewohner anhört, die es am Leben zu erhalten gilt.

Was ihr erwarten könnt: Wie schon der Trailer zeigt, könnt ihr in der neuen Erweiterung erleben, wie es sich anfühlt ein Vermieter zu sein und sich um seine Mieter zu kümmern.

