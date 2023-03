Männer lügen bei Befragungen schamlos darüber, was sie in “Die Sims” machen – “Eigentlich hast du das Badezimmer neu dekoriert”

Rod Humble arbeitete jahrelang bei EA und wirkte an Sims 2 und 3 mit. Bei Befragungen zu Ingame-Aktivitäten haben ihm zufolge viele Männer gelogen.

In Lebenssimulationen kann man alles Mögliche tun und verschiedene Lebensstile testen, egal wie weit sie vom realen Leben entfernt sind.

Rod Humble zufolge benötigen Spieler dabei ihre Privatsphäre. 201 verließ er schließlich EA und arbeitet derzeit an einer eigenen Lebenssimulation, die den Titel “Life by You” trägt. Darin will er keine Ingame-Daten sammeln, wie es bei den Sims-Titeln gemacht wird.

Befragte logen, sie hätten Sims getötet und verhungern lassen

Humble erinnert sich im Gespräch mit PCGamer an eine Fokusgruppe, also eine Art Spieltest. Junge Männer kehrten in den Raum zurück und Humble fragte sie, was sie in “Die Sims 3” gerade gemacht haben.

Sie antworteten, sie hätten Menschen getötet, verhungern lassen und mit allen in der Stadt ein Techtelmechtel veranstaltet. Allerdings wussten sie nicht, dass ihnen beim Spielen zugesehen wurde. “Eigentlich hast du gerade das Badezimmer neu dekoriert”, sagte man dann zu einem von ihnen.

Dem Direktor zufolge sei es wichtig, experimentieren zu dürfen, sich aber dann davon zu distanzieren.

Humble zufolge wollen Spieler manchmal Distanz zu ihren Sims

“Wenn Ihr uns über das Spielen einer Lebenssimulation sprechen hört, wechseln wir oft zwischen First- und Third-Person”, sagt Humble. Er findet es wichtig, verschiedene Perspektiven einzunehmen, um viel ausprobieren zu können, ohne sich direkt mit der gespielten Person zu identifizieren.

Im kommenden Titel Life by You soll es möglich sein, in die Ich-Perspektive zu wechseln und den Charakter aus dessen Sicht zu steuern. Spieler können aber jederzeit zurück in die dritte Person wechseln und etwas Abstand gewinnen.

Außerdem verrät Humble im Interview mit PCGamer weitere Details zum Gameplay: Spieler sollen die Verteildung der Sims über Tortendiagramme selbst anpassen können. So entscheiden sie selbst, welche Sims welche Hautfarbe, welches Geschlecht oder sexuelle Orientierung aufweisen.

EA weiß über Sims 4 beispielsweise, wie viele Millionen “WooHoos” einander im letzten Jahr zugerufen worden. Solche und ähnliche Daten sammeln die Entwickler, Rod Humble will aber darauf verzichten. “Es ist heutzutage sehr wichtig für diese Community zu wissen, dass dies eine private Erfahrung ist”, erklärt er.

