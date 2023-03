Die Geschichts-Nerds aus Schweden mit ihren Mega-Strategiespielen planen eine „Die Sims“-Alternative

Life By You (PC) ist eine neue Lebenssimulation, die dem Platzhirsch Sims 4 Konkurrenz machen will. Es erscheint noch 2023 auf Steam.

Entwickelt wird das Spiel vom schwedischen Studio Paradox Interactive, das für Cities: Skylines, Europa Universalis und Crusader Kings verantwortlich ist. Mit Life By You wollen sie nun eine ganz andere Richtung einschlagen.

Konkurrenz für den Genre-Riesen „Die Sims“?

Wer an Life-Simulationen denkt, dem wird zuerst die Sims-Reihe einfallen. Das wollen Paradox Interactive mit ihrem neuen Titel verändern und mit EA konkurrieren.

Zum Entwickler-Team gehört ein Mann namens Rod Humble. Er arbeitete für EA und war bei der Entwicklung von Sims 2 und 3 ganz vorne dabei.

Hier seht ihr den Trailer zu Life By You:

Wie Sims, aber mit echten Dialogen anstatt Fantasie-Sprache

Was ist das für ein Spiel? In Life By You habt ihr alles selbst in der Hand. Ihr erstellt einen oder mehrere Charaktere, baut ihnen ein Haus und lebt ihr Leben – lasst eure Figuren interagieren, lernt Fähigkeiten, sucht euch einen Job, heiratet und bekommt Kinder. So funktionieren auch die beliebten Sims-Spiele.

In Life By You sollt ihr die Menschen und die Umgebung allerdings stärker verändern können, als es in „Die Sims“ der Fall ist. Ihr sollt alles zerstören und verändern können. Durch Mod-Unterstützung des Spiels stehen euch noch mehr Freiheiten zur Verfügung, da Spieler ihre eigenen Designs und Add-ons hinzufügen können.

Außerdem bietet Life By You eine komplett offene Welt ohne Ladebildschirme, wie es in Sims 3 der Fall war, in Sims 4 aber nicht mehr.

Ein weiterer Unterschied zur Sims-Reihe: Die Charaktere sprechen eine echte Sprache, wodurch Spielern nachvollziehbare Geschichten geboten werden. In Sims sprechen die Menschen hingegen die Fantasie-Sprache Simlisch und sagen Dinge wie „Sul Sul“ oder „Neeshga“.

Somit schlüpft ihr in die Rollen eurer Charaktere und könnt sie richtige Storys spielen lassen.

Community bejubelt die Entwickler

Unter dem Trailer bei Youtube reagieren die Nutzer in den Kommentaren ziemlich positiv auf die Ankündigung. Fans freuen sich über die Rückkehr von Rod Humble und haben hohe Erwartungen an Life By You.

Wir fassen ein paar der Kommentare hier für euch zusammen:

Pixelade: „EA hat dieses Monopol viel zu lange geführt. Es ist immer schön, etwas frische Konkurrenz in dem Genre zu sehen.“

crashbandicoot5636: „Paradox zeigt EA, wie man es machen sollte. Zuerst überrollen sie SimCity mit Cities: Skylines, jetzt Die Sims mit Life By You. Ich kann es kaum erwarten.“

Malkuno: „Ich hoffe, das macht EA Feuer unterm Hintern.“

YellowNinja: „Als jemand, der nie aufgehört hat, Sims 3 zu spielen: Das ist das erste Spiel, auf das ich mich seit langer Zeit richtig freue.“

Wann erscheint Life By You? Die Lebenssituation soll am 12. September 2023 im Early Access erscheinen. Auf der Steam-Seite könnt ihr das Spiel bereits jetzt zu eurer Wunschliste hinzufügen.

Was sagt ihr zu dem Spiel? Könnte Life By You eine echte Alternative zur Sims-Reihe werden? Seid ihr Fans von „Die Sims“? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

