Steam: Düstere Simulation überzeugt mit tiefen Spielmechaniken, erhält 93 % positive Reviews – Inspiriert von RimWorld

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, was ihr bei Coreborn: Nations of the Ultracore erwarten dürft.

User loben in den Reviews, wie tief und komplex die Spielmechaniken sind. Gleichzeitig kann das vor allem beim Einsteig etwas überfordern und es bedarf ein wenig Einarbeitung in das Spiel.

Das Spiel soll laut der Entwickler „in die Fußstapfen von Spielen wie FTL: Faster Than Light, Rimworld, Dwarf Fortress und Space Station 13“ treten (via Steam ). Es kombiniert Teamwork, Verrat und Alien-Tiefseemonster mit einer düsteren 2-D-Umgebung.

Wie sieht das Gameplay in Barotrauma aus? Ihr arbeitet mit eurer Besatzung zusammen, um das U-Boot in Schuss zu halten. Kümmert euch darum, das Gefährt zu navigieren, Lecks zu reparieren und Gegenstände herzustellen.

Barotrauma verbindet Survival-Horror mit RPG-Elementen. Ihr seid entweder allein oder mit Freunden im Koop Teil einer U-Boot-Besatzung. Gemeinsam entdeckt ihr, was sich in den Tiefen des Ozeans verbirgt und erfüllt Missionen.

