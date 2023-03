Neues Horror-Survival hat Release-Termin auf Steam – Setzt auf tödliche Escape-Rooms im Koop

Mit The Outlast Trials kommt im Mai 2023 ein neues Survival-Spiel auf Steam, das euch mit seinem Horror brechen möchte. Hier findet ihr eine kurze Vorstellung des neuen Titels, der im Early Access an den Start geht.

Was ist das für ein Spiel? Outlast ist eine fiese Horror-Reihe, die viele Spieler bereits mit seinen ersten beiden Titeln bis ins Mark erschütterte. Man durchlebt ein Abenteuer wie im Albtraum, muss sich vor schrecklichen Gestalten retten und einen Weg finden, zu überleben.

Outlast setzt dabei auf alle Regeln der Grusel-Kunst – Dunkelheit, Angst, Splatter, Terror. Ihr seid mittendrin, nur eure Entscheidungen stehen zwischen Flucht und sicherem Tod.

Mit The Outlast Trials wagt die Reihe den Sprung zum Multiplayer-Titel. Ab dem 18. Mai 2023 könnt ihr euch gemeinsam im Early Access gruseln und hier erfahrt ihr, wie das ablaufen soll.

Für einen Einblick in die drückende Stimmung von The Outlast Trials schaut euch folgenden Trailer an:

Wählt eure eigene Horror-Therapie

Wie läuft das ab? The Outlast Trials steckt euch mit bis zu 4 Spielern in einen gruseligen Escape-Room. Ihr wählt eine der Therapien und lasst euch „behandeln“.

Die Settings der Räume sind dabei sehr unterschiedlich – als Basis dienen die 50er-Jahre, doch die Räume sind voller „Fake Film-Sets“ und variieren dadurch optisch.

Ihr müsst euch durch die gruseligen Räume rätseln. Unbesiegbare Gestalten verfolgen euch ständig und möchten euch von der Flucht abhalten. Ihr müsst euch verstecken, die Gegner ablenken, im richtigen Moment flüchten und alle Rätsel lösen. Das läuft im Koop, soll aber auch für Solo-Spieler machbar sein.

Für einen Einblick ins Gameplay verlinken wir euch hier ein englisches, geschnittenes Video der ersten Spiel-Mission eines erfahrenen Spielers:

Die deutsche YouTuberin Gnu hat sich The Outlast Trials in der Closed Beta vor ein paar Monaten ebenfalls angesehen. Sucht ihr ein Video mit deutschen Kommentaren, dann schaut bei Gnus Video vorbei (via youtube.com).

The Outlast Trials gibt es ab dem 18. Mai im Early Access auf Steam. Zum Preis gibt es bisher noch keine Infos. Der Titel möchte den Horror der Vorgänger in ein Koop-Konzept umsetzen und setzt dabei auf Verstörung und Terror. Für manch einen Spieler eine starke Mischung.

Seid ihr Fan von solchen Sachen? Welches Horror-Game hat euch mal richtig erwischt und ist eine Empfehlung wert? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

