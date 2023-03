Taktik-RPG startet auf Steam, ist 91 % positiv – „Kombiniert die besten Elemente von Tower Defense, Zombie-Apokalypse und Basenbau“

„The Last Spell“ ist ein neues taktisches RPG mit Roguelite-Elementen auf Steam, bei dem ihr eine Stadt vor Horden an Feinden verteidigen müsst. Das Spiel hatte seinen Release am 09. März 2023 und überzeugt mit 91 % positiven Reviews.

In The Last Spell spielt ihr eine Gruppe von Helden, die eine Stadt vor Horden an tödlichen Monstern verteidigt. Das Ziel dabei: Den magischen Kreis um jeden Preis beschützen, sonst ist die Menschheit verloren.

Das Spiel hatte am 09. März 2023 nach eineinhalb Jahren im Early Access seinen vollständigen Release – und startete direkt mit einer super Spielbewertung auf Steam.

Das Spiel ist auf dem Steam Deck spielbar, erfordert jedoch etwas Extra-Aufwand bei der Interaktion oder Konfiguration.

Tagsüber macht ihr euch bereit für die Monster, die in der Nacht kommen

Wie sieht das Gameplay in The Last Spell aus? Tagsüber kümmert ihr euch um die Vorbereitung: Verwaltet eure Helden, repariert die Stadt und platziert Verteidigungsanlagen. Denn wenn die Nacht einbricht, werden blutrünstige Monster vor euren Mauern stehen.

Ihr habt eine Auswahl an Gadgets und Fähigkeiten, mit denen ihr den Kampf gegen die Feinde bestreitet. So haben etwa Rüstungen, Waffen, Schmuckstücke und Tränke jeweils eigene Werte und besondere Eigenschaften.

Dazu bietet euch The Last Spell die Möglichkeit, eine individuelle Klasse zu kreieren und dabei die Helden immer weiter zu verbessern und mit sämtlichen Gegenständen zu versehen.

Achtet aber darauf, dass ihr die Ressourcen wie Mana und Heilung schlau managt, ihr habt nur ein begrenztes Kontingent. Auch im Kampf gegen die Monster müsst ihr strategisch vorgehen, ihre Schwächen und Stärken kennenlernen und gezielt gegen sie vorgehen.

Stellt euch aber schon einmal darauf ein zu scheitern – und das nicht wenig. Als Roguelite werdet ihr nach und nach aus euren vorherigen Fehlern lernen können, um es das nächste Mal besser zu machen. Jedoch könnt ihr auch aus 6 verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen, um den Härtegrad für euch etwas anzupassen.

Das Spiel ist dabei aber ein reiner Einzelspieler, den ihr im Alleingang zockt.

Wie bewerten Spieler The Last Spell? Das Spiel hat schon zum Release-Datum 6.281 Bewertungen auf Steam, wovon 91 % positiv ausfallen (Stand: 09. März 2023). In den Reviews fließen auch die Wertungen der Early-Access-Version mit ein.

Die Spieler loben The Last Spell als ein tolles Spiel, wobei die Mischung der verschiedenen Spielelemente überzeugt. Mehrmals wird außerdem der Metal-Soundtrack des Spiels als positiver Aspekt genannt.

RuggedRhino: „Kombiniert die besten Elemente von Tower Defense, Zombie-Apokalypse und Basenbau in einem Roguelike-RPG, das dir immer das Gefühl gibt, dass du auf Messers Schneide stehst, zwischen unglaublich OP und überrannt werden. Das Spiel ist hart, aber fair, und nimmt keine Rücksicht auf Verluste.“

ItsJ-: „Großartiges Roguelite und rundenbasiertes Spiel. Wahrscheinlich das Beste.“

AxtinMartin: „Eines der besten Rogue-Lites, die ich gespielt habe, vor allem in dem Verteidigungs-Teil. Gut ausbalanciert, einzigartig und lohnend. Empfehlenswert für jeden Fan des Genres! Die Grafik und die lange Spieldauer sind vielleicht die einzigen Abzüge.“

Wie viel kostet The Last Spell? Ihr bekommt das Spiel auf Steam aktuell mit einem Rabatt von 10 %. Statt 24,99 € zahlt ihr mit 22,49 € ein bisschen weniger im Gegensatz zum Normalpreis. Das Einführungsangebot endet am 23. März 2023.

Auch das Bundle “Headbanger Pack” ist momentan um 21 % reduziert. Ihr zahlt aktuell 25,91 € statt 32,98 €.

