The Outlast Trials: Berüchtigtes Horror-Spiel bekommt Nachfolger mit Multiplayer-Feature – Kündigt Closed Beta an

Was sagt ihr zu The Outlast Trials? Freut ihr euch auf den titel oder ist euch das zu gruselig? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wann ist die Beta? Die Closed Beta von The Outlast Trials startet am 28. Oktober 2022 und geht bis zum 01. November.

Was wissen wir zum Release? The Outlast Trials erscheint auf Steam und im Epic Game Store. Ein genaues Datum ist derzeit nicht bekannt.

Worum gehts in dem Spiel? Die grausame Firma Murkoff Corporation verschleppt Menschen, um an ihnen eine furchtbare Gehirnwäsche sowie Experimente zur Gedankenkontrolle durchzuführen. Einer dieser Menschen seid ihr.

Was ist das für ein Spiel? Das Survival-Horror-Game The Outlast Trials ist der jüngste Ableger der Outlast-Reihe. Anders als die Vorgänger wird der neuste Teil jedoch auch im Koop-Modus spielbar sein, damit ihr euch mit bis zu 3 Freunden gemeinsam gruseln könnt.

Outlast ist als besonders grusliges Horror-Spiel bekannt. Doch anders als die ersten beiden Ableger erscheint The Outlast Trials mit einem Multiplayer-Feature. Im neusten Trailer kündigten die Entwickler nun eine Closed Beta an.

