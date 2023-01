Horror-Spiel auf Steam sorgt für Albträume von Thomas der Lokomotive – Hat 92 % positive Reviews

Im Horror-Spiel Choo-Choo Charles auf Steam müsst ihr euch vor einer Spinnen-Lokomotive in Acht nehmen. Das Spiel schneidet mit 92 % positiven Bewertungen sehr gut auf Steam ab und User loben es; vor allem, da es von nur einer einzigen Person entwickelt wurde.

Was ist Choo-Choo Charles für ein Spiel? In dem Horror-Game geht vor allem um eines: Züge! Denn während ihr mit eurem eigenen Zug die Insel erkundet, wartet eine böse Spinnen-Lokomotive nur darauf, euch in einem unachtsamen Moment zu erwischen.

Das Design der Horror-Lokomotive wurde dabei in erster Linie durch gruselige Animationen von Thomas der Lokomotive inspiriert, der ursprünglich aus einer Kinderserie stammt. Das erklärt der Entwickler in einem Video auf YouTube (Zeitstempel: 6:00-6:33).

Außerdem könnte der Name Choo-Choo Charles dem ein oder anderen Stephen King-Fan ein Begriff sein. In der „The Dark Tower“-Reihe gibt ein etwas gruseliges Kinderbuch mit dem Namen: „Charlie the Choo-Choo“.

Hier seht ihr einen Trailer zu Choo-Choo Charles:

Liefert euch ein Katz- und Mausspiel mit Charles

Wie sieht das Gameplay in Choo-Choo Charles aus? Ihr tuckert mit eurem Zug durch eine offene Inselwelt. Dabei müsst ihr jedoch jederzeit die Augen gut offenhalten, denn Charles könnte euch attackieren.

Die menschenfressende Lok mit Spinnenbeinen hat es nämlich auf euch abgesehen. Doch natürlich seht ihr nicht tatenlos zu, wie die Horror-Maschine Angst und Schrecken verbreitet.

Euren Zug rüstet ihr im Spielverlauf immer weiter auf und macht ihn immer mehr zum Kampfgefährt mit Waffen und Ausrüstung zur Verteidigung. Diese und hilfreiche Gegenstände könnt ihr euch erspielen, indem ihr den Inselbewohnern helft.

Am Ende gilt es Charles in einem tödlichen Duell zu besiegen und mithilfe von Feuerstärke und einer ausgeklügelten Strategie dem Spuk ein Ende zu breiten.

Schickt uns eure Spielempfehlungen



Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?



Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse



Schreibt uns in 3-4 Sätzen, was ihr an dem Game so gut findet und wir werden euren Kommentar in unserem Empfehlungs-Artikel einbauen. Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse info@mein-mmo.de mit dem Betreff „Spielempfehlung“. Vielleicht ist euer Spiel das nächste, was auf MeinMMO vorgestellt wird.Schreibt uns in 3-4 Sätzen, was ihr an dem Game so gut findet und wir werden euren Kommentar in unserem Empfehlungs-Artikel einbauen.

Wie bewerten Spieler Choo-Choo Charles? Das Horror-Game wird auf Steam sehr positiv bewertet. Von den insgesamt 7.770 Spielermeinungen fallen 92 % positiv aus (Stand: 12. Januar 2023, via Steam).

Viele Spieler loben Choo-Choo Charles als ein spaßiges Game, vor allem vor dem Hintergrund, dass es von einer einzigen Person gemacht wurde.

Jedoch gibt es auch einen Kritikpunkt, der mehrmals genannt wurde: Das Spiel sei für den Preis einigen Leuten zu kurz und sie hätten es laut eigener Angaben nach etwa 3 Stunden durchgespielt.

bader5016: „Das Spiel ist großartig und ich habe es sehr genossen, es zu spielen, und ich hoffe, dass du mehr Spiele wie dieses machen wirst!“

BadSpaceKing: „[…] Dieses Spiel ist bemerkenswert gut gemacht für eine neue Indie-Veröffentlichung. Das Spiel ist solide. Es gibt keine erwähnenswerten Bugs, die Spielmechanik wird klar erklärt, und man hat genügend Zeit, sich mit ihr vertraut zu machen, bevor Charles auf einen losgeht. Die Atmosphäre ist bedrohlich, die Schauplätze sind einzigartig genug, um individuell identifizierbar zu sein, und die Kämpfe sind spannend. Die ganze Prämisse des Spiels ist von Natur aus lächerlich, und das Spiel kostet das aus, während es (die meiste Zeit) absolut ernst dabei bleibt. Im Wesentlichen ist das Spiel gut und sein Geld wert“.

Eragod: „Für ca. 20 Euro bekommt man einen kurzen, aber guten Spaß. Zwar könnte man jetzt sagen für 2-4 Stunden sei der Preis überzogen, aber ich denke in der heutigen Zeit sollte man realistisch bleiben. Es gibt andere Games, die weitaus schlechter sind und unfertig und dafür mehr haben wollen für die gleiche Spielzeit […]“.

Wer steckt hinter Choo-Choo Charles? Hinter dem Spiel steckt ein einzelner Entwickler namens Gavin Eisenbeisz der seit 2013 seine eigenen Games kreiert.

Auf dem YouTube Channel von Two Star, ließ Gavin seine Zuschauer beim Entstehungsprozess und dem Release von Choo-Choo Charles teilhaben und veröffentlicht auch nach dem Erscheinen des Horror-Spiels Hintergründe sowie seine zukünftigen Pläne, was die Spielentwicklung angeht.

Wie viel kostet Choo-Choo Charles? Auf Steam bekommt ihr das Zugspiel aktuell für 19,50 € (Stand: 12. Januar 2023).

Wenn ihr viel auf Steam unterwegs seid, könnte euch ein Guide zum Thema Steam Edelsteine interessieren, mit einer Anleitung, wie ihr diese bekommt und wieder verkauft.