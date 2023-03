Kinder in Sims 4 malen düstere „Spoiler“ zu Final Fantasy XIV

In den Kinderzimmern von Sims 4 erscheint bald wohl eine scheinbar harmlose Zeichnung. Dahinter versteckt sich aber ein „Spoiler“ zur Story des Addons Endwalker, den nur Fans von Final Fantasy XIV erkennen werden.

Achtung: Es folgen schwere Spoiler zur Story des Addons Endwalker von FFXIV.

Um dieses Bild geht’s: In Sims 4 erscheint am 16. März die Expansion “Growing Together” (via GameStar), die sich um Kinder, Familie und das Erwachsenwerden dreht. Sie bringt wie üblich eine ganze Menge neuer Features und Gegenstände mit sich, die von Klamotten bis Möbel reichen, doch eins sticht schon vor dem Release heraus.

Es handelt sich dabei um ein Brett, an dem die Sims-Kids ihre Zeichnungen anheften und ausstellen können. Auf einem Screenshot sieht man neben bunten Bildern von Handschuhen und Pilzen auch einen blauen Vogel im Weltall, bei dem bei so manchem FFXIV-Fan direkt die Alarmglocken läuten werden.

Den Vogel werden viele FFXIV-Fans sehr gut kennen.

Der Name des Vogels ist Meteion und sie hat in dem letzten Addon des MMORPGs, Endwalker, eine Apokalypse ausgelöst.

Was ist das für ein Vogel? In der Geschichte von Endwalker dreht sich alles um das drohende Ende des ganzen Lebens im Universum. Die Gründe für diese Katastrophe liegen viele Tausende von Jahren in der Vergangenheit, als die Welt von FFXIV noch nicht in 14 Spiegelwelten gespalten war.

Damals erschuf ein Wissenschaftler namens Hermes das Wesen Meteion und ihre Schwestern und schickte sie hinaus in die Weiten des Universums, um nach dem Sinn des Lebens zu suchen.

Es kam, wie es kommen musste: Die Schwestern von Meteion entdeckten auf ihrer Reise nichts als Tod, Verderben und furchtbares Leiden. Ihre logische Schlussfolgerung war daher, dass alle am besten sterben sollten, damit niemand mehr leiden muss. Also machten sie sich dran, das Leben in dem Universum auf grausame Weise auszulöschen.

Obwohl Meteion eine wichtige Rolle in der übergreifenden Story von FFXIV spielt, tritt sie darin erst sehr spät auf die Bühne. Es ist ohne gewisses Hintergrundwissen schwer bis unmöglich, sie als Spoiler zu erkennen. Selbst Fans, die sich im vorletzten Addon Shadowbringers befinden, werden über sie nichts wissen. Es ist daher ein sehr gut versteckter “Spoiler” seitens der Sims-4-Entwickler.

Droht der Welt von Sims 4 jetzt eine Apokalypse? Das ist eher unwahrscheinlich. Es ist nicht die erste Anspielung an FFXIV, die die Sims-4-Entwickler in ihr Spiel bringen. Schon im Sommer 2022 entdeckten Fans einige Items, in deren Namen und Beschreibungen mal mehr, mal weniger subtile Anspielungen an das MMORPG von Square Enix versteckt waren.

Dazu gehört zum Beispiel das Möbelstück “Racked Teak-a Greatshelves”, das auf den Rak’Tika Wald verweist, einem Gebiet aus dem Addon Shadowbringers.

In der Beschreibung wird von den “Warriors of Write” gesprochen, das sich auf “Warriors of Light”, also die Krieger des Lichts, bezieht

Die Zeile “One brings shadow, one brings the light” stammte aus dem Main-Song von Shadowbringers, der von Masayoshi Soken geschrieben wurde

Und RIDING HOOOOOOOOOME war das Erste, was die Spieler beim Einloggen zum Release von Shadowbringers gehört haben

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Zeichnung von Meteion reiht sich damit ein in die Ränge der witzigen Referenzen, die es zu FFXIV in Sims 4 gibt. Und wenn das Seventh Confectioner’s Calamity Firewood noch keinen Meteor mit Bahamut drin beschworen und eine Katastrophe ausgelöst hat, dann wird ein Bild eines blauen Vogels es auch nicht.

Das nächste Addon zu FFXIV soll übrigens auf den kommenden Fan Festivals in Las Vegas, London und Tokyo vorgestellt werden, doch es gibt Ärger:

Scalper nutzen erstes Fan-Festival eines MMORPGs seit 4 Jahren für fette Gewinne – Verlangen 1.000 $ für einen Link