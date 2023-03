Scalper nutzen erstes Fan-Festival eines MMORPGs seit 4 Jahren für fette Gewinne – Verlangen 1.000 $ für einen Link

Final Fantasy XIV ist ein beliebtes MMORPG und viele Fans würden gerne an einem Fan-Festival teilnehmen, doch nur wenige haben die Chance – das nutzen Abzocker.

Um welches Festival geht es? Das MMORPG Final Fantasy 14 veranstaltet regelmäßig Fan-Festivals, die alle paar Jahre in Nordamerika, Europa und Japan stattfinden. Während der Coronapandemie fand das Event “Final Fantasy Fan-Festival” nur einmalig im Jahr 2021 statt.

Doch Fans konnten in dem Jahr nicht persönlich an dem Event teilnehmen, da es nur digital abgehalten wurden.

Das letzte Mal, dass das Festival nicht digital, sondern mit persönlichem Zugang für Fans stattfand, war im Jahr 2019. Fans warten demnach seit 4 Jahren auf die Möglichkeit, erneut an dem Event vor Ort teilnehmen zu können. Das ist 2023 und 2024 endlich wieder möglich und dementsprechend begehrt sind die Tickets.

Die nächsten Fan-Festivals sind im Juli 2023 in Las Vegas, im Oktober 2023 in London und im Januar 2024 in Tokyo. Es gibt sogar einen Trailer zu den Events:

Weitere Infos zu dem Fan-Festival findet ihr auf der offiziellen Website: fanfest.finalfantasyxiv.com.

Scalper verkaufen Links für 1.000 Dollar

Was machen die Scalper? Scalper sind auf Geld und einen möglichst hohen Gewinn aus und Tickets für das “Final Fantasy Fan-Festival” 2023 und 2024 sind begrenzt. Nur ausgewählte FFXIV-Spieler erhalten von Square Enix einen Link, unter dem sie – wenn Interessen besteht – ein Ticket für 199,99 US-Dollar kaufen können (via na.finalfantasyxiv.com).

Wer keinen Link erhält, kann keine Karte kaufen und folglich nicht an dem Event teilnehmen. Außerdem wird der Name der Person auf die Karte gedruckt, an die sie von offizieller Stelle verkauft wurde.

Einige Spieler, Scalper, haben jedoch scheinbar einen solchen Link erhalten und möchten nicht an dem Festival teilnehmen. Sie verkaufen ihren Link, unter dem die Karten erworben werden können, teuer an interessierte Fans des MMORPGs weiter.

Der Twitter-Nutzer john_is_dead teilte etwa einen Screenshot von Ebay, auf dem ein Verkäufer für seinen Link 950 US-Dollar verlangt. Mit dem Link könnten Spieler zwei Eintrittkarten zu dem in Las Vegas stattfindenden Fan-Festival erhalten.

Wenn also ein FFXIV-Fan auf diesen Ebay-Verkauf eingeht, erhält er kein Ticket. Er kauft sich für 950 US-Dollar lediglich die Möglichkeit, anschließend ein Ticket für knapp 200 US-Dollar zu erwerben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Mit dem 2014 auf Steam veröffentlichen Final Fantasy XIV wagte das beliebte Franchise den Schritt in die Welt der MMORPGs und baute sich seither eine treue Community auf.

Im Februrar kam das Spiel laut SteamCharts auf durchschnittlich 23.446 Spieler und auch MeinMMOs Experte für MMORPGs, Alexander Leitsch, zählt Final Fantasy XIV im März 2023 zu den 10 besten MMORPGs auf Steam.

In seiner Liste liegt der Titel sogar auf einem höheren Platz als Herr der Ringe Online und The Elder Scrolls Online: Die 10 MMORPGs auf Steam mit den besten Bewertungen im März 2023