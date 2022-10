Das nächste Spiel von Die Sims soll Multiplayer-Aspekte haben – Lässt euch mit Freunden zusammenarbeiten

Am 18. Oktober 2022 wurde nicht nur die beliebte Lebenssimulation „The Sims 4“ auf allen Plattformen kostenlos spielbar, es lief auch das „Behind The Sims Summit“-Stream-Event. Dort stellte EA ein kommendes Sims-Spiel vor, das sogar gewisse Multiplayer-Elemente haben soll.

Um welches Spiel geht es? Bei dem kommenden Sims-Spiel handelt es sich um „Project Rene“. Ein offizieller Titel, wie beispielsweise „The Sims 5“ ist derzeit noch nicht bekannt. „Rene“ soll dabei an die Wörter wie „Renaissance“ und „rebirth“ (Wiedergeburt) erinnern.

Wie sollen die Multiplayer-Aspekte aussehen? Wie das amerikanische Online-Magazin PCGamer.com berichtet, soll die Bau-Phase in Project Rene einen sozialen Ansatz verfolgen und eine Art Multiplayer-Element beinhalten. So könnt ihr demnach eure Bauten teilen oder euren Freunden beim Dekorieren und Einrichten eines Zimmers helfen.

In einem Blog-Post, in dem EA die Informationen des „Behind The Sims Summit“-Events zusammenfasst, schreiben die Entwickler dazu obendrein: Mit Project Rene haben die Spieler die Wahl, ob sie alleine oder gemeinsam mit anderen spielen wollen, und sie können ihr Spiel auf allen unterstützten Geräten spielen (via. ea.com).

Demnach bietet Project Rene nicht nur die Möglichkeit, mit anderen Spielern zusammenzuspielen, sondern den Titel auch auf mehreren Plattformen zu erleben. Im Stream sahen wir dazu, wie ein Spieler auf einem Mobile-Gerät die Einrichtung seines Zimmers bearbeitete, während sich diese zeitgleich am PC änderte.

Die ersten Szenen, die EA zu Project Rene während des Streams zeigte, binden wir euch hier ein:

Wie lief der letzte Versuch eines Sims-Multiplayers? Mit The Sims Online hatte EA 2002 bereits einen ersten Versuch gewagt, einen Multiplayer zu The Sims zu etablieren. Dieser war zwar weltweit spielbar, erhielt jedoch nie eine Übersetzung in die deutsche Sprache. Außerdem war für das Spielen von The Sims Online ein Abonnement notwendig.

Im Jahr 2007 sollte The Sims Online dann mit EA-Land einen neuen Namen enthalten, doch bereits 2008 entschlossen sich die Entwickler dazu, das Spiel einzustellen (via. techcrunch.com)

Was sagt ihr dazu, dass ein Sims-Spiel Multiplayer-Aspekte haben könnte? Passt das eurer Meinung nach zusammen und würdet ihr die beliebte Spielreihe gerne mal mit Freunden erleben? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Das Grundspiel von The Sims 4 ist jetzt kostenlos spielbar, doch wusstet ihr, dass die Lebenssimulation durch dessen DLCs zu den teuersten Spielen auf Steam gehört?

