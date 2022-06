EA weiß genau, welche sexuelle Vorliebe die Sims 4 jetzt mit Werwölfen bedienen

Der Dauerbrenner „Sims 4“ hat eine neue Erweiterung, die sich um Werwölfe dreht. Bei EA weiß man, welche Community man damit besonders erfreut: Furries. Das ist eine Subkultur, die sich für anthropomorphe Tiere interessiert – und nicht nur auf rein wissenschaftliche Art.

Dafür ist The Sims 4 bekannt: Das Spiel „Die Sims 4“ von Electronic Arts erschien ursprünglich im September 2014. Weil man bei EA ein Händchen dafür hat, eine gute Idee für Profit maximal auszuwringen, ist „Die Sims 4“ dafür bekannt, eine absurde Zahl von Erweiterungs-Paketen und DLCs anzubieten. Das Spiel hat nach 8 Jahren mittlerweile

11 Erweiterungen – die letzte, „Werwölfe“, erschien am 16. Juni 2022

11 Gameplay-Packs – die letzte „Meine Hochzeitsgeschichten“ erschien am 23. Februar 2022. Das löste eine Diskussion in Russland aus.

19 Accessoires Pax – das letzte „Maximalistischer Wohnstil-Set“ erschien am 21. März 2022

Was ist das mit Werwölfen? Die neueste Erweiterungen „Werewolves“ erweitert das Spiel um Werwölfe. Mit der neuen Erweiterung können Sims sich in Werwölfe verwandeln, sich Rudeln anschließen oder im Vollmond ihren wilden Trieben nachgehen.

Es kam zudem eine neue Nachbarschaft ins Spiel „Moonwood Mill“, in der man die Geheimnisse der Leute lüften kann (Spoiler: Einige sind Werwölfe).

Werwölfe seit „Twilight“ irgendwie anders spannend

Das fiel auf: Wie die Seite PC Gamer im Artikel „I WooHooed an Alpha Wolf and then betrayed him in The Sims 4 Werewolves“ schreibt, ist die Erweiterung „Werewolves“ irgendwie sexuell aufgeladen – was vielleicht daran liegt, dass „Werwölfe“ seit Twilight sexualisiert sind.

Auf einem Artikel auf PC Gamer beschreibt die Autorin, wie sie sich eine weibliche Sim erstellte und eigentlich nur in der neuen Nachbarschaft rumhängen wollte, sich dann aber „Kristopher Volkov“ an sie heran schmuste, den Alpha Wolf des Moonwood Packs.

Die Autorin schreibt: Daraus entstand ein Drama, das auch als Vorlage für eine Teenie-Romanze dienen könnte.

EA spielt auf den „Furry Durst“ der Spieler an

Was für ein Tweet wird jetzt diskutiert? EA scheint sich des Status von „Werwölfen als Lustobjekten“ sehr bewusst zu sein. In einem Tweet wird der Social-Media-Account der Sims gefragt, ob denn der Glitch gefixt sei, der Werwölfe unsichtbar macht.

EA antwortete ungewohnt anzüglich:

„Wir können bestätigten, dass die Fälle von unsichtbaren Werwölfen gelöst sind. Alle Spieler werden in der Lage sein, ihre Furry-Lust morgen zu befriedigen.“

Dabei verwendete man das Wort „Furry Thirst Trap“ – ein Begriff aus dem Intern-Slang, der eine sexuell aufgeladene Botschaft oder ein Bild beschreibt, das dafür sorgen soll, dass andere beschreiben, wie sehr sie sich zu dem Objekt der Begierde hingezogen fühlen.

Wie wird das diskutiert? Normalerweise sehen Gaming-Accounts davon ab, irgendwelche sexuellen Anspielungen in ihren Spielen zu kommentieren. Dass EA gerade beim familienfreundlichen The Sims 4 jetzt so offen damit umgeht, scheint schon etwas seltsam zu sein.

Twitter-Nutzer finden das aber eher lustig:

Einer sagt: „Ich hab nicht mal die Sims4, aber find’s urkomisch, dass ihr es einfach so sagt.“

Ein anderer Nutzer vermutet: „Ich bin total davon überzeugt, dass die Person, die diesen Account betreibt, wirklich ein Furry und eine sehr lüsterne Person ist.“

The Sims 4 hat eine PEGI-Bewertung von 12+. Härtere Spiele findet ihr hier:

