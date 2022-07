Irrer Glitch bringt verbotene Romanzen zu Sims 4: „Großmutter hat eine dunkle Seite“

Dead by Daylight trifft Attack on Titan: Irre Anime-Skins im Horror-Spiel

Der merkwürdige Fehler wurde indes bereits von den Entwicklern bemerkt und eine Lösung ist schon in Arbeit ( via twitter.com ). In dem Tweet wurde übrigens ebenfalls bestätigt, dass an dem Fehler mit schnell-alternden Sims gearbeitet wird.

Auf reddit möchte eine Sims-Omi etwa ihren Sohn Vernon unbedingt verführen. Das wird kommentiert mit „Großmutter hat eine dunkle Seite“ ( via reddit.com ). Auch „Game of Thrones“-Anspielungen mit dem unzüchtigen Haus Lannister sind zu finden.

Dead by Daylight trifft Attack on Titan: Irre Anime-Skins im Horror-Spiel

Doch nicht nur in der Schule wird es peinlich. Auch eure Familientreffen könnten in der nächsten Zeit durch einen Glitch etwas merkwürdig ablaufen.

Insert

You are going to send email to