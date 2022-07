Eines der besten Spiele auf Steam kostet Russen plötzlich 173 € statt 9 €: „Ekliges Verhalten“

Das Strategie-Spiel Factorio (PC) ist eines der Spiele mit den besten Reviews auf Steam. Das Strategie-Spiel steht bei 98 % positiven Bewertungen. Aber am 14. Juli erhöhte der Entwickler den Preis für die russische Version des Spiels auf das fast 20-Fache: Statt 520 Rubel (9 €), sollte Factorio nun 10.000 Rubel (173 €) kosten. Einige Russen sahen das als politisches Statement der Entwickler gegen den Ukraine-Krieg und wehrten sich mit wütenden Reviews. Der Preis wurde später drastisch nach unten korrigiert.

Was ist das für ein Spiel?

Factorio ist extrem beliebt:

Das war die Preis-Erhöhung: Der Steamdatenbank kann man die weltweiten Preise für Factorio entnehmen:

Wie wurde das wahrgenommen? Es gab zwar keine Äußerung zu der drastischen Preiserhöhung, aber im März hatten die Entwickler von Factorio einen Post veröffentlicht, dass sie zur Ukraine stehen.

Daher wurde die Preiserhöhung jetzt auf zwei Arten gesehen.

In jedem Fall erhielt Factorioa am 15. Juli nun hunderte von negativen Reviews, gerade auf russisch:

Einige Russen fühlten sich durch die Preis-Erhöhung offenbar gezielt diskriminiert und sahen eine Verbindung zum Post, dass man die Ukraine unterstütze.

Die Leute regten sich auf, dass der tschechische Entwickler hier ein politisches Statement mache und man den falschen, die Spieler, damit treffe:

Wirkte sich das auf die Wertung aus? Nein, Steam ist mittlerweile solches „Review-Bombing“ gewohnt, mit dem Spieler ihren Protest zum Ausdruck bringen wollen und schließt solche Auffälligkeiten von der Statistik aus.

Durch das Eingreifen von Steam wurde also ein Review-Bombing verhindert, man hat die negativen Kritik als „nicht objektiv“ ausgeschlossen.

Die Reviews von Factorio blieben auf 98 % positiv.

Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher über den Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren:– Ukraine-Live-Blog (via Zeit – Krieg gegen die Ukraine (via Tagesschau – Solidarität mit der Ukraine (via auswärtiges-amt Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge , bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.