Schwestern streamen auf Twitch aus der Ukraine – Werden von Bomben unterbrochen

Zwei Schwestern leben in der ukrainischen Stadt Kharkov und streamen dort auf Twitch, als das Geräusch von Bomben ihren Stream unterbricht. Zehntausende sehen mit Erschrecken die Clips im Internet. Sie diskutieren, was dort nur los ist.

Trigger-Warnung: Im Beitrag sind Clips eingebettet, die zwei junge Frauen zeigen, deren Twitch-Stream von hörbaren Bombeneinschlägen unterbrochen wird. Einige sagen, sie empfinden diese Bilder als „verstörend“ und „verängstigend“.

Das sind die beiden Streamerinnen:

Diese Clips gehen um die Welt: Es sind eine Reihe von Twitch-Clips um die beiden Streamerinnen entstanden, die gemeinsam vor dem Rechner sitzen und sich mit dem Chat unterhalten, dann aber aufschrecken, als sie die Geräusche von Bomben hören, die im Zuge der Invasion der Ukraine durch Russland fallen.

Besonders bedrückend ist ein Clip, in dem BULOCHKA bei dem ersten Geräusch aufsteht, dann aber zögert, weil der Einschlag vielleicht doch weiter weg ist, um dann bei einem zweiten Einschlag sich in vermeintliche Sicherheit zu bringen.

In einem zweiten Clip isst BULOCHKA und schaut skeptisch in die Kamera, bevor das Geräusch der Bombe kommt.

Wie wird das diskutiert? Im reddit „Livestreamfails“ herrschen normalerweise abgebrühte, zynische Kommentare vor. Aber die Bilder der Schwestern erschrecken und schockieren viele. Es seien unschuldige Menschen, die in der Mitte einer solchen Situation festhängen. Es sei unheimlich schwierig, hier zuzusehen, sagt ein Kommentator.

Die Nutzer auf reddit sind erschüttert und erschrocken.

Ein Nutzer sagt: „Diese Clips aus der Ukraine erschrecken mich. Ich muss eine Stunde warten, bis ich sie klicke. Ich will nicht sehen, wie Leute im Stream sterben.“

Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher über den Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren:– Ukraine-Live-Blog (via Zeit – Krieg in der Ukraine (via nzz – Solidarität mit der Ukraine (via auswärtiges-amt Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge , bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.