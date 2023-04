Neues Spiel auf Steam wird Sims für Erwachsene – Aber mit Nacktheit, weil es aus Europa kommt

Die Lebenssimulation Life by You erscheint noch in diesem Jahr auf Steam und will der alteingesessenen Sims-Reihe von EA Konkurrenz machen, und zwar auf die europäische Art: Gewalt ist tabu, Nacktheit erlaubt.

Was hat es mit der Nacktheit auf sich? Der König der Lebenssimulationen, die Sims, setzt in puncto Nacktheit seit jeher auf eine bewährte Lösung: ob unter der Dusche oder beim “WooHoo” kommt ein Mosaik-Filter zum Einsatz.

Wer, aus welchen Gründen auch immer, mehr von seinen Sims sehen möchte, der muss auf Mods zurückgreifen. Nicht so in Life by You, das euch eure Charaktere in ihrer ganzen digitalen Pracht bewundern lässt.

Life by You will erwachsener sein als die Konkurrenz

Wie handhabt Life by You das Thema Nacktheit? Der neue Simulator der schwedischen Strategie-Nerds von Paradox Interactive soll von Haus aus die Möglichkeit haben, Nacktheit zu zeigen. Standardmäßig soll sie aber deaktiviert sein, Spielern steht es demnach frei, wie viel sie wirklich sehen wollen.

Die Begründung, warum Life By You mit diesem wichtigen Feature daherkommt, ist so einfach wie genial: Man ist hier doch nicht im prüden Amerika! Creative Lead Rod Humble sagte der Nachrichten-Seite Axios:

Wir sind ein europäisches Unternehmen. Unsere Komplexe drehen sich alle um Gewalt. In diesem Spiel gibt es keine Gewalt. Aber es kommt mit Nacktheit.

Die Entscheidung, Nacktheit im Spiel zuzulassen, passt zu der erwachseneren Richtung, die Life By You einschlagen möchte. Dazu gehören auch ernste Themen: So ist man sich im Team von Paradox noch uneinig, wie man mit dem schwierigen Thema Abtreibung umgehen möchte.

Humble sagt dazu:

Ich wollte, dass der emotionale Kern des Spiels erwachsener ist und die Intelligenz der Spieler respektiert.

Dazu trägt bei, dass die Charaktere im Gegensatz zum “Simlish” der Sims eine menschliche Sprache sprechen werden.

Obwohl man für die Nacktheit keine Mods benötigt, wirbt Life by You mit seiner hohen Modbarkeit und soll den Spielern zahlreiche Möglichkeiten geben, das Spielgeschehen zu beeinflussen.

Wann kann ich meine Nicht-Sims nackt sehen? Life by You soll am 12. September 2023 in den Early Access gehen und wird dann auf Steam und im Epic Games Store erhältlich sein.

Sims-Alternative will besser sein als die Konkurrenz – “Ich hoffe, das macht EA Feuer unterm Hintern”