Eines der besten Spiele zu Warhammer ist auf Steam im Sale samt aller DLCs der letzten 10 Jahre, kostet trotzdem über 200 Euro 

Aktuell gibt es bei Steam ein verlockendes Angebot für Warhammer-Fans. Ein Top-Titel ist reduziert zu bekommen, und das gilt auch für die zahlreichen DLCs. Wer das Gesamtpaket sein Eigen nennen möchte, muss aber tief in die Tasche greifen.

Um welches Spiel geht es? Total War: Warhammer 3 ist ein Echtzeit-Strategiespiel des Entwicklers Creative Assembly. Es ist der Abschluss einer Trilogie. Das Hauptspiel erschien bereits 2022.

Seither hat der Titel zahlreiche DLCs erhalten und auch 2026 wird das Spiel noch mit Erweiterungen versorgt. Unter anderem bekommt Total War: Warhammer 3 noch diesen Sommer vier neue Kommandanten.

Derzeit ist das Hauptspiel auf Steam um 75 % reduziert und kostet statt dem Vollpreis von 59,99 € nur 14,99 €. Das Angebot gilt noch bis zum 26. Februar 2026.

Wem das nicht reicht, der kann zusätzlich 32 DLCs aus den letzten 10 Jahren Total War: Warhammer erwerben. Also auch jene, die ursprünglich für die Vorgänger erschienen sind. Bis auf eine Ausnahme sind sie ebenfalls zwischen 20 % und 75 % günstiger erhältlich. Doch ein Schnäppchen ist das Gesamtpaket keineswegs.

Ein stolzer Preis

Was kostet das Gesamtpaket? Zusammengerechnet schlagen die DLCs zusätzlich zum Hauptspiel mit weiteren 201,03 € zu Buche. Der Preisnachlass ist hier bereits eingerechnet.

Neben einem Upgrade-Pack für das Spiel, das neue Fraktionen und Kampagnen mit sich bringt, handelt es sich bei den meisten DLCs um kleinere Erweiterungen. Sie integrieren neue Kommandanten und Rassen in Total War: Warhammer 3.

Lohnt sich das Gesamtpaket? Das hängt wohl ganz davon ab, ob ihr das Spiel bereits getestet habt. Seid ihr Fans, könnte sich der ein oder andere DLC lohnen, wer jedoch noch keine Berührung mit dem Titel hatte, kann für knapp 15 € erstmal das Hauptspiel ausprobieren. Auf MeinMMO findet ihr einen Überblick über die empfehlenswerten DLCs.

Auf Steam hat Total War: Warhammer 3 79 % positive Reviews („Größtenteils positiv“), wobei 2.987 User ihre Wertung abgegeben haben. 983 kürzliche verfasste Rezensionen sind um einen Prozentpunkt positiver gestimmt und landen bei 80 % (Stand: 15.02.2026, 13.30 Uhr).

Die Community lobt insbesondere das Hauptspiel und findet Gefallen am Warhammer-Szenario. Gleichzeitig sind gerade die DLCs ein großer Kritikpunkt. Der User KleinmeisterNeumann fasst das Problem in seiner Review auf Steam zusammen:

„Ein großartiges Strategiespiel in einer absolut fantastischen Kulisse, aber mit einer der widerlichsten DLC-Politiken, die ich je erlebt habe. […] Wenn ihr Warhammer und rundenbasierte Strategie in Kombination mit fantastischen Echtzeitkämpfen mögt, dann ist dieses Spiel absolut großartig und ihr solltet es kaufen. ABER ihr solltet es im Sonderangebot kaufen. Denn ihr werdet mit Sicherheit viel mehr für alle DLCs ausgeben müssen.“

Daneben kritisieren vereinzelte Reviews verschiedene Bugs und die schwache KI im Spiel. Alles in allem ist das aktuelle Angebot für manche von euch vielleicht eine gute Gelegenheit, um Total War: Warhammer 3 eine Chance zu geben. Das Spiel hat es immerhin in unsere Genre-Liste auf MeinMMO geschafft: Die 16 besten Strategiespiele für PC 2026