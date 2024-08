Warum eine Weltmeisterschaft in Pokémon das Paradies für alle ist, die Pokémon lieben

An diesem Wochenende läuft die Pokémon-Weltmeisterschaft auf Hawaii. MeinMMO-Autor Max Handwerk wirft noch einmal einen Blick zurück auf die vergangene WM 2023.

Die Pokémon-Weltmeisterschaften 2023 in Yokohama stellte ein echtes Heimspiel für Pokémon dar: Der Hauptsitz der Pokémon Company liegt im nur etwa 45 Minuten Fahrtweg entfernten Tokio. Und schon bei der Ankunft in Yokohama war klar, dass dieses Turnier über die Grenzen des Convention Centers hinausging.

Die ersten Anzeichen, dass sich die Gegend rund um die Weltmeisterschaft in ein wahres Pokémon-Paradies verwandeln würden, konnte man schon von Weitem sehen. Riesige, aufblasbare Pikachus säumten den Weg in Richtung Turnierhalle. Kleine „Easter Eggs“, wie Briefkästen im Evoli- und Pikachu-Design, konnte man ebenfalls finden.

Und im Einkaufszentrum nebenan prägten unzählige Pokémon-Karten das Erscheinungsbild – auf dem Boden als Sticker, in Übergröße aufgestellt oder als gigantisches Kunstwerk im Zentrum des Kaufhauses. Überdies wurden dort Fotospots aufgestellt, Bildschirme waren vorbereitet, um die Meisterschafsmatches am Wochenende zu übertragen, und an unterschiedlichen Orten in Yokohama konnte man Pokémon-Street-Art an den Wänden wiederfinden.

Kurz: Die Dekoration stimmte schon mal. Doch das war nur der Anfang.

Pokémon übernehmen die Stadt

Im Convention Center selbst startete die WM mit einer beeindruckenden Eröffnungsfeier. Menschen aus aller Welt waren angereist, um an dem Turnier teilzunehmen – oder einfach nur dabei zu sein. Ein Spieler, mit dem ich mich unterhielt, betonte: „Ich hab’ mich gar nicht qualifiziert, aber ich bin trotzdem hier. Das wollte ich nicht verpassen.“

So ging es offenbar vielen Fans, die an diesem Wochenende nach Yokohama gereist waren – ob aus der näheren Umgebung oder aus tausenden Kilometern Entfernung. Tag um Tag tauchten auf dem Turniergelände und drumherum mehr Menschen auf, die Pokémon GO spielten, Karten tauschten oder einfach die Atmosphäre mitnahmen.

Unzählige Pikachu- oder Evoli-Hüte konnte man zählen, die Schlangen vor den Fotospots wurden länger und länger. Auffällig dabei: die Stimmung. Von überall kamen die Fans zusammen, um eine gute Zeit miteinander zu haben. Am letzten Tag des Turniers lief ein Community Day in Pokémon GO und ich hab’ selten so viele Spieler gleichzeitig Arenen besetzen sehen. Überhaupt war das Spiel dort ziemlich aktiv.

Die WM lief in Yokohama In der ganzen Stadt fand man solche Easter Eggs. Im Matsuri Park gab es ein kleines Pokémon-Festival. Auch kleine Stände waren voll. Karten wurden im anliegenden Einkaufszentrum in Übergrößeausgestellt. Überall waren riesige Pikachus zu finden Auch in Tokio gab es viel zu sehen, etwa im Pokémon Center… … oder im Pokémon Café Hier liefen die Finalspiele, aber auch die Zeremonien. Die Bühne verbreitete Stimmung. Auch in der Halle durfte ein Riesenpikachu nicht fehlen.

In der Turnierhalle wurde derweil an hunderten Tischen gespielt. Die Pokémon-Hauptspiele, das Kartenspiel, Pokémon Unite und Pokémon GO suchten an diesem Wochenende ihre Weltmeister.

Die Finalmatches liefen dann auf der großen Bühne, die beim Design schon fast an eine „echte“ Pokémon-Arena herankam. Auf großen Bildschirmen konnte man die Duelle verfolgen, und bei jeder wichtigen Aktion ging ein Raunen durch die Halle, genau so, als säße man bei einem Finale im Fußballstadion.

Für Pokémon-Fans gab es aber auch sonst einfach viel zu sehen. Verschiedene Attraktionen konnte man besuchen: Etwa das Pokémon-Kreuzfahrtschiff inklusive einer Schnitzeljagd, oder den Park nebenan, wo verschiedene Spiele gespielt werden konnten oder ein kleines Pokémon-Festival gefeiert wurde. Abends lief eine Pokémon-Bühnenshow, Drohnen zauberten riesige Monster in den Nachthimmel, das örtliche Riesenrad leuchtete im Pokéball- oder Pikachu-Design und natürlich gab es auch eine Pikachu-Parade.

Egal, wo man hinschaute: Der ganze Ort hatte sich in eine kleine Pokémon-Welt verwandelt.

Auch in Tokio waren die Auswirkungen der WM schnell zu erkennen – gerade an den PokéCentern, also Shops. Hier warteten die Leute schon morgens in Schlangen, um sich Karten oder andere Fan-Artikel zu sichern. Kam man später, ging man mit leeren Händen wieder weg, zumindest, wenn man Karten-Sets kaufen wollte. Einen solchen Hype hatte ich bislang höchstens mal gesehen, als die PS4 damals herauskam und sich vor dem Saturn um die Ecke ähnliche Szenen abspielten.

Natürlich war die Umgebung speziell, doch es waren vor allem die Menschen vor Ort, die das Wochenende in etwas Besonderes verwandelt haben. Ob Turnier-Spieler oder Fans, die einfach dabei sein wollten: Alle zusammen sorgten für eine Atmosphäre, die man so schnell nicht wieder vergessen wird.

Dazu passte auch die Stimmung bei der Abschlusszeremonie. Die Sieger des Turniers wurden gekürt und bejubelt, jede weitere Ankündigung wurde mit einem Raunen aufgenommen. Auch die Ankündigung, dass die nächste Weltmeisterschaft auf Hawaii stattfinden würde.

Diese neue WM startet nun – am Freitag, dem 16. August 2024. Erneut werden die besten Trainer der Welt um die Titel spielen. Und mit Sicherheit wird es auch diesmal wieder ein Event, das letztlich von einer großen Community geprägt wird, in der viele Menschen die gleiche Leidenschaft für das Thema mitbringen.

In Pokémon GO kann man die WM übrigens nutzen, ohne vor Ort zu sein. Hier findet ein weltweites Event rund um Boni zu verschiedenen PvP-Pokémon statt, die man sich bis kommenden Dienstag, den 20. August 2024 sichern kann. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Event am besten ausnutzt, schaut hier vorbei: Nutzt 3 Dinge im Event zu den Weltmeisterschaften in Pokémon GO.

MeinMMO war 2023 bei den Pokémon World Championships als Pressevertreter vor Ort. Die Kosten für den Eintritt, die Anreise und den Aufenthalt wurden von den Veranstaltern übernommen.