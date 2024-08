Pokémon GO verteilt Geschenke über Codes zur WM – So kriegt ihr sie

Die Pokémon-Weltmeisterschaft steht an, auch in Pokémon GO wird gespielt. Passend dazu gibt es Codes für Geschenke über Twitch.

Wann läuft die Pokémon-WM? Die Pokémon-WM findet vom 16. bis 18. August 2024 statt. In dieser Zeit wird es immer wieder Live-Streams auf Twitch zu Pokémon GO geben. Den Kanal auf Twitch findet ihr hier.

Es wird auch ein weltweites Event im Spiel zur Weltmeisterschaft geben.

Was muss ich tun? Im Laufe der WM soll man auf dem Kanal an Tag 1 und Tag 2 jeweils 30 Minuten des Livestreams schauen. Für beide gibt es jeweils ein Geschenk. Zudem gibt es noch ein drittes für Spieler, die sich zusätzlich 30 Minuten einen „offiziellen Co-Streams“ der Weltmeisterschaften ansehen.

Die Codes müssen dabei bis zum 27. August 2024 um 01:59 Uhr eingelöst werden.

Was sind das für Geschenke? Ihr erhaltet Codes, mit denen ihr befristete Forschungen freischalten könnt. Was da drin steckt, fassen wir unten für euch zusammen.

Wie kann man die Codes für Pokémon GO einlösen?

Verbindet euer Twitch-Konto mit eurem Pokémon-Trainer-Club-Konto

Schaut die entsprechenden Live-Streams für 30 Minuten Tag 1 läuft ab Freitag, 16. August ab 21:00 Uhr Tag 2 ist der Samstag, 17. August 2024, ab 21:00 Uhr

Es ist auch möglich, in Wiederholungen die Codes zu bekommen

Nach 30 Minuten könnt ihr über Twitch Drops eure Belohnung anklicken

Habt ihr das getan, müsst ihr auf die Pokémon-Belohnungsseite rewards.pokemon.com

Dort wiederum erhaltet ihr den Code, den ihr dann im Web Shop zu Pokémon GO einlösen könnt

Habt ihr all das getan, solltet ihr die entsprechende Forschung in eurem Spiel wiederfinden. Ob es geklappt hat, könnt ihr dann auch im Tagebuch überprüfen.

Das bringen die geschenkten Forschungen zur WM

Forschung 1: Die nennt sich „Pokémon-Weltmeister“ und ihr bekommt sie durch den Code von Tag 1. Den Code müsst ihr bis zum 27. August um 01:59 Uhr einlösen.

In der Forschung stecken als Belohnung:

Zobiris mit Dunkelklaue und Schmarotzer. Mit viel Glück kann es shiny sein.

Eine Top-Lade-TM

Ein Bonus, dass neu gefangene Zobiris ebenfalls diese beiden Attacken beherrschen. Der gilt bis zum 31. August, 23:59 Uhr.

Und ein Bonus für ein extra XL-Bonbon für Trainer ab Level 31, wenn ihr Crypto-Raids der Stufe 3 beendet. Auch hier gilt der Bonus bis zum 31. August, 23:59 Uhr.

Weitere, noch unbekannte Belohnungen.

Forschung 2: Die nennt sich „Teamgeist – Superliga“ und bringt euch eine Forschung mit einer Team-Wahl. Auch dieser Code muss bis zum 27. August 2024, 01:59 Uhr eingelöst werden. Ihr wählt zwischen folgenden Teams. Mögliche Shinys haben wir mit Sternchen* markiert.

Team 1: Dummisel*, Mantax*, Pam-Pam*

Team 2: Galar-Smogmog*, Pionskora*, Igamaro*

Team 3: Pummeluff*, Schalellos*, Iscalar*

Außerdem erhaltet ihr 8.500 Sternenstaub und weitere noch unbekannte Belohnungen.

Forschung 3: Die gibt es, wenn ihr einen der Co-Streamer zur WM verfolgt. Eine Liste aller möglichen Streams findet ihr auf der offiziellen Homepage zur Pokémon-Weltmeisterschaft (auf pokemon.com).

Als Belohnung erhaltet ihr unter anderem ein WM-2024-Pikachu und weitere Belohnungen. Auch dieser Code gilt bis zum 27. August um 01:59 Uhr.

Was macht die Belohnungen aus? Insgesamt ist klar zu sehen: Die Belohnungen drehen sich vor allem um Pokémon, die in der PvP-Kampfliga interessant sind. Mit ihnen könnt ihr eine gute Chance haben, ein paar Siege in der Superliga zu erringen. Grundsätzlich ist es gar nicht so einfach, im PvP einen hohen Rang zu erreichen. Man muss viele verschiedene Monster auf dem Schirm haben und entsprechend reagieren können. Damit ihr im PvP aufsteigen könnt, schaut hier vorbei: 3 Profis in Pokémon GO erklären, wie ihr besser in der Kampfliga werdet.