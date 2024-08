Pokémon GO: Nutzt ab morgen 3 Dinge im Event zu den Weltmeisterschaften in Pokémon

Ein neues Event zur Pokémon-Weltmeisterschaft in Pokémon GO startet. Einige Boni darin solltet ihr ausnutzen.

Wann läuft das Event in Pokémon GO? Die Boni rund um das WM-Event starten am Freitag, dem 16. August 2024 um 10:00 Uhr. Ihr könnt sie dann bis zum 20. August 2024 um 20:00 Uhr nutzen.

Die eigentliche WM in Honolulu, bei der auch andere Pokémon-Spiele als Pokémon GO ihre Champions krönen, läuft von Freitag bis Sonntag. Die Boni könnt ihr also noch etwas länger nutzen.

Drei Boni sind dabei hervorzuheben, die ihr nutzen solltet.

Welche Boni lohnen sich zum Weltmeisterschaften-Event?

1. Nutzt Codes für Gratis-Forschungen: Während der WM laufen verschiedenen Livestreams zu Pokémon GO. Die könnt ihr auf Twitch verfolgen und euch, beim Anschauen von 30 Minuten verschiedener Streams, Belohnungen sichern.

Es gibt über das Wochenende verteilt drei Gratis-Forschungen, die ihr für das Anschauen der Streams bekommen könnt.

Eine genaue Anleitung, wie ihr die Codes zur Pokémon-WM bekommt und nutzt, findet ihr hier.

2. Bringt Pokémon Spezialattacken bei: Während des Events könnt ihr verschiedenen Monstern, die für das PvP in Pokémon GO interessant sind, starke Attacken beibringen. Die ganze Liste findet ihr hier:

Beim Fangen:

Schlurp beherrscht Bodyslam

Lin-Fu beherrscht Turmkick

Wenn ihr folgende Pokémon entwickelt:

Morlord: Nassschweif

Altaria: Mondgewalt

Akkup: Voltwechsel

Fiaro: Einäschern

Außerdem könnt ihr bei euren Crypto-Pokémon die Attacke Frustration entfernen.

3. Kämpft in der Kampfwoche: Die Kampfwoche ermöglicht es euch, gleich vierfachen Sternenstaub für eure Matches zu bekommen. Das ist eine verdammt gute Quelle für die wichtige Ressource.

Damit ihr ordentlich farmen könnt, sind 100 Kämpfe pro Tag möglich. Außerdem wird eine Forschung rund ums PvP freigeschaltet.

Welche Pokémon bringt das WM-Event?

Die Liste der Spawns fassen wir hier für euch zusammen. Mögliche Shinys haben wir mit Sternchen* markiert. Das Highlight dürfte das kostümierte WM-Pikachu im Taucheranzug sein. Zudem könnt ihr nun versuchen, Lin-Fu als Shiny zu finden.

Alle Monster findet ihr hier:

Wildnis:

Menki*

Schlurp*

Marill*

Paldea-Felino*

Wablu*

Dartiri*

Rocara

Mabula*

Garstella*

Panzaeron*

Feldforschungen:

Wablu*

Lin-Fu*

Garstella*

WM-Pikachu*

Raids:

Stufe 1: WM-Pikachu*, Lin-Fu*

Stufe 3: Schlurp*, Galar-Flunschlik*, Grebbit

Crypto 1: Crypto-Magnetilo*, Crypto-Dratini*, Crypto-Felino, Crypto-Skorgla*

Crypto 3: Crypto-Woingenau, Crypto-Kirlia, Crypto-Zobiris*

Somit haben auch Spieler, die nicht bei der WM vor Ort sind, einiges, was sie ausnutzen können. Zudem stehen diesen Monat noch weitere Termine an, die man auf dem Schirm haben sollte. Damit ihr die ganze Übersicht auf einen Blick habt: Hier sind alle Events bei Pokémon GO im August 2024.