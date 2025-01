4 Gründe, warum Bleach besser als Naruto und One Piece ist

Im Anime– und Manga-Bereich gibt es die sogenannten Big 3. Damit sind die drei beliebtesten Werke gemeint, die Mitte der 2000er das Magazin Shonen Jump dominierten. Neben Naruto und One Piece fällt Bleach aber oft raus. Zu Unrecht, findet MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes, denn er findet den Anime besser als One Piece oder Naruto.

One Piece und Naruto gehören zu den großen Anime, die das Medium oft repräsentieren. Während ihrer Laufzeit galten sie zusammen mit Bleach als die Big 3 der Shonen Jump, dem japanischen Magazin, indem die Kapitel veröffentlicht wurden.

Bleach schaffte es aber leider nie, den großen Status der anderen beiden zu erreichen. Während ich Naruto und One Piece als Kind täglich auf RTL 2 schaute, habe ich Bleach erst Jahre später nachgeholt.

Doch anders als vermutet habe ich mich direkt verliebt. Ich habe mir sogar direkt das Artbook gekauft und mich mehr mit dem Werk beschäftigt. Und ganz ehrlich, obwohl ich One Piece und Naruto liebe, ist Bleach mein großer Favorit der 3 und das hat vor allem 4 Gründe, sowohl im Anime als auch im Manga.

1. Die Zeichnungen und der Artstyle

Jeder Manga hat einen eigenen Stil. Bleach hat dabei eine interessante Entwicklung gemacht. Während die ersten Kapitel wenig beeindruckend sind, entwickelte sich Bleach zu einem Manga, der vor allem eins ausstrahlt: Coolness.

Tite Kubo, der Mangaka von Bleach, hat Schwächen, vor allem bei den Hintergründen, doch seine Inszenierung ist richtig stark. Er fokussiert sich auf die Charaktere, die fast alle ein tolles und vor allem einzigartiges Design haben, das die Figuren charakterisiert, auch wenn sie kein Wort sprechen.

Dabei mischt er traditionelle Stile mit der damals modernen Jugendkleidung. Das merkt man vor allem an Cover-Seiten, die die Figuren in anderen Situationen zeigen. Die Kleidung ist nicht nur schön, sie ist Teil des World-Buildings. Regelmäßig ändert sich auch das Design von Figuren, wodurch Charakterentwicklung gezeigt wird, ohne es mühselig zu erzählen.

Den Fokus auf die Figuren scheint Kubo auch nie zu vergessen. In Kämpfen oder dramatischen Situationen geht es immer darum, die Persönlichkeit des Charakters in jedem Panel so gut wie möglich zu repräsentieren.

Das machten Naruto und One Piece auch gut, aber meiner Ansicht nach eben nur in ihren Anfängen. Nach den Time-Skips hatte ich in beiden Serien immer das Gefühl, das Gleiche zu sehen. Während Naruto noch richtig tolle Ideen bei den Akatsuki hatte, fehlte mir das bei One Piece nach dem Time-Skip komplett.

2. Die Bankai

Bei den allgemeinen Kämpfen muss ich zugeben, dass Naruto, in vielen seiner Kämpfe im Anime, die Nase vorn hat. In vielen seiner Choreografien und Ideen ist Naruto mit Abstand der beste der 3 Anime. Naruto hat im Anime legendäre Kämpfe, die ich niemals vergessen werde.

Bei Bleach ist das große Merkmal der Kämpfe die Technik namens Bankai. Die gibt nicht nur einen einfaches Power-Up, sie verändert die Dynamik der Kämpfe. Ein Mayuri mit seinem giftigen Riesenbaby kämpft anders als ein Urahara.

Das sorgt zwar selten für gute Choreografien, aber, wie schon bei Punkt 1, ist es eine weitere Charakterisierung der Figuren und eben eine Personifizierung ihrer Werte und ihrer Designs.

Oft mündet das allerdings dahin, dass Figuren einfach plötzlich Konter aus dem Nichts hervorholen. In dem Fall kann ich es persönlich aber ignorieren, weil die Bankai einfach verdammt eindrucksvoll sind.

Wie ein kleines Kind wartete ich bei jedem Kampf voller Vorfreude auf das nächste Bankai und den damit einhergehenden Dynamikwechsel.

3. Die Musik

Ich würde sagen, dass Bleach den besten Soundtrack der 3 Anime hat. One Piece hat zwar ein paar coole Stücke, aber zugegebenermaßen ermüdet es mich, ständig das Gleiche hören zu müssen.

Naruto ist da deutlich abwechslungsreicher, doch an Bleach kommt nichts davon für mich ran. Shiro Sagisu, der Komponist von Bleach, schafft es, für jeden Arc und für jede Gruppe einen neuen Soundtrack zu zaubern, der einzigartig ist.

Für die Arrancar nutze er Musik, die an spanische Stile erinnert, für die Sternenritter nutzt er Chöre, die die ganze Organisation als totalitäres Regime charakterisieren.

Bleach hat unzählige Musik-Stücke, die ich niemals vergessen werde und die mich an die besten Momente erinnern, aber eben auch Stücke, die Ichigos Gefühlswelt repräsentieren, ohne wie Einheitsbrei zu wirken. Meine Favoriten sind da vor allem:

Nothing Can Be Explained

Soundscape to Ardor

La distancia para un duelo

Number One

Stand up be Strong

Shiro Sagisu ist auch abseits von Bleach einer der besten Komponisten aller Zeiten. Er komponierte auch für Neon Genesis Evangelion oder für den Film Shin Godzilla.

4. Ichigo als Protagonist

Ichigo hat anders als Naruto oder Ruffy kein großes Ziel, er will weder Hokage noch Piratenkönig werden. Genau das finde ich aber richtig gut. Ichigos größte Motivation sind seine Freunde und seine Familie. Das ist zwar ein großes Klischee, aber mal ehrlich, Piratenkönig zu werden, ist auch keine sonderlich einfallsreiche Motivation.

Ichigo will nie stärker werden, weil er inhärent will, sondern weil er es muss. Eigentlich will er nur Frieden, er möchte mit seinen Freunden abhängen und das passt zu dem Setting von Bleach. Eine Motivation wie in anderen Anime mit Fantasy-Setting wäre hier fehl am Platz.

Im Verlauf der Serie merkt man, dass Ichigo erwachsener und ruhiger wird.

Ein besonderer Punkt für Ichigo ist meiner Ansicht nach auch seine Beziehung zu Rukia. Die beiden sind einfach beste Freunde und das merkt man in jedem Moment, aber es ist eben nicht von einem auf den anderen Moment passiert, sondern in den ersten Arcs. Gleichzeitig hat er zu jeder Figur eine andere Dynamik, wodurch alles organischer und weniger gleich funktioniert.

Ichigo kann ich viel besser verstehen als die anderen Protagonisten. Ich kann seine Trauer, seinen Frust, aber eben auch seine spaßigen Momente nachvollziehen und das macht für mich auch einen Großteil von Bleach aus.

Bleach hat aber natürlich auch Aspekte, die man kritisieren kann. Die Ursprungsserie hat viele Filler, die man aber gut überspringen kann. Das ist aber auch ein Problem von Naruto.

In seiner Erzählstruktur hat Bleach eine gewisse Gleichförmigkeit. Ein neuer böser Typ taucht auf, die Gruppe kloppt sich mit den Handlangern, und Ichigo beendet das Spiel. Das ist aber auch ein Aspekt, den man One Piece, vor allem nach dem Time-Skip, vorwerfen kann.

Ein anderer großer Punkt sind die Choreografien im Kampf. Statt aufwendigem Hand-to-Hand-Combat gibt es viele Effekte und Fähigkeiten, die benutzt werden. Mittlerweile ist meiner Meinung nach aber auch One Piece an diesem Punkt. Richtig gute Kämpfe gibt es vor allem bei Naruto.

Der wohl wichtigste Punkt für Bleach ist aber: Es ist genau mein Ding. Im Endeffekt ist es auch hier wieder persönlicher Geschmack und den trifft keine der 3 Serien bei mir so gut, wie es Bleach tut.

Ich liebe One Piece und ich liebe auch Naruto, doch Bleach hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich kann stundenlang im Artbook blättern, mir den Soundtrack anhören oder die Openings anschauen. Das schaffen sonst nur wenige Anime bei mir.