Ein Anime mit Hexen und Dämonen ist perfekt für alle Angsthasen, die trotzdem auf Halloween stehen

Der Anime von Soul Eater ist zwar schon 16 Jahre alt, doch bis heute zählt er für MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen zu den besten Animes aller Zeiten. Für sie lohnt es sich immer wieder, diese Serie zu schauen. Gerade an Halloween ist es besonders passend.

Obwohl Halloween eines der spannendsten Feste des Jahres für mich ist, hasse ich Horror- und Gruselfilme. Ich verabscheue Jump Scares, da sie für mich keinen Mehrwert bieten und ich jedes Mal aus der Haut fahre, wenn ich mich erschrecke.

Leider nutzen viele Filme und Serien heutzutage solche Elemente zum Erschrecken, obwohl sie es nicht nötig hätten. Umso mehr freut es mich, wenn ich eine Serie oder einen Film entdecke, die in Richtung Horror und Halloween gehen, aber überhaupt nicht gruselig sind.

Der Anime Soul Eater ist so ein Anime, der eine düstere Stimmung vermittelt, ohne irgendwelche Jump Scares einzubauen. Ich verrate euch, wieso die Serie auch heute noch eine der besten Animes für mich ist und sich gerade an Halloween für einen Rewatch lohnt.

Den Trailer zu Soul Eater findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der Anime zu Soul Eater ist perfekt zu Halloween

Soul Eater war einer der ersten Animes, den ich nach meiner RTL2-Anime-Zeit gesehen habe. Er hob sich von den bisherigen Serien wie Pokémon oder Sailor Moon, die ich im Nachmittagsprogramm des Fernsehsenders geschaut habe, ab.

Inhaltlich geht es in Soul Eater um das Leben an der Shibusen, einer Akademie in Death City, in der der Totengott Shinigami seine Schüler zu Waffenmeistern ausbildet.

Jeder Schüler besitzt eine Waffe, die zwischen einer menschlichen Form und einer Waffenform wechseln kann.

Zusammen bilden sie ein Duo, das 99 Seelen von bösen Menschen und die Seele einer Hexe fangen muss. Dadurch erhöhen sie die Macht ihrer Waffe.

Im Fokus stehen das Mädchen Maka Albarn und ihr Partner Soul Eater, der sich in eine Sense verwandeln kann. Zusammen mit einem Ninja und dem Sohn des Shinigamis erleben sie zahlreiche Kämpfe.

Während ihrer Abenteuer tauchen immer wieder Charaktere auf, die ich mit Halloween in Verbindung bringe. Ein Lehrer an der Shibusen heißt beispielsweise Franken Stein und erinnert auch optisch an das Monster. Zombies, Spinnen und Dämonen sind ebenfalls Kreaturen, die im Anime vorkommen.

Passend zu den vielen Kreaturen, die schon einmal für eine Halloween-Stimmung sorgen, ist die düstere und bedrohliche Atmosphäre, die der Anime immer wieder aufbaut. Er setzt dabei nie auf die von mir verhassten Jump Scares, sondern auf dunkle Themen und eine bedrückende Stimmung.

Über allem schwebt nämlich der Dämonengott als große Bedrohung. Es gibt mehrere Parteien, die versuchen, ihn zu befreien. Da die Sicherheit der ganzen Welt am seidenen Faden hängt, ist eine ständige Anspannung im Anime präsent.

Einer der Charaktere, der mir am meisten im Gedächtnis hängen geblieben ist und zur bedrückenden Stimmung beigetragen hat, ist Chrona. Der Charakter wirkt schwächlich, blass und alles andere als böse. Trotzdem stellt er sich der Truppe als einer der ersten Antagonisten entgegen und handelt nicht so, wie man es von ihm erwarten würde.

Chrona wirkt schwächlich, stemmt aber mental eine ganze Menge.

Doch später kommt heraus, dass Chrona von seiner eigenen Mutter für böse Experimente genutzt wurde. Chrona kämpft deshalb immer wieder mit Selbstzweifeln. Der Charakter bereut es, geboren worden zu sein und weist immer wieder depressive und düstere Gedanken auf. Ohne zu viel zu spoilern: Die Wandlung, die diese Figur im Laufe des Animes durchmacht, ist eine der emotionalsten, die ich in Animes je gesehen habe.

Neben der Atmosphäre und düsteren Stimmung ist die Beziehung von Maka und Soul Eater ein weiteres Highlight des Animes. Ihre Bindung zueinander ist immer wieder ein zentrales Thema, doch der Anime schafft es dabei, dass sie nicht ins Romantische abdriftet.

Obwohl Maka und ihr Waffenpartner kein Pärchen sind, spürt man so oft, wie nah sich die beiden stehen und wie blind sie einander vertrauen. Dass der Mangaka hier auf einer freundschaftlichen Ebene so eine Bindung herstellen konnte, beeindruckt mich bis heute noch. Deshalb driftet der Anime nicht zu sehr in die Romance-Richtung ab, sondern bleibt ein toller Anime, der zu Halloween passt.

Solltet ihr mehr auf richtigen Horror stehen, könnte Uzumaki etwas für euch sein:

Solltet ihr also rund um Halloween nach einem düsteren Anime suchen, der nicht allzu gruselig ist, kann ich euch Soul Eater nur ans Herz legen. Der Anime hat viele Aspekte, die ein Rewatch (oder ein erstes Mal) lohnenswert machen.

Übrigens: Es gibt mit Soul Eater Not! ein Spin-off zum Anime. Allerdings kann ich euch nur davon abraten, den Anime zu schauen, wenn ihr auf die Halloween-Elemente aus Soul Eater steht. Das Spin-off ist eher ein süßer Girly-Anime, bei dem es um eine cringy Dreiecksbeziehung zwischen Schulmädchen geht.

Solltet ihr an Halloween doch lieber etwas zum Gruseln suchen, bei dem euch das Blut in den Adern gefriert, haben wir etwas für euch. MeinMMO-Dämon Cortyn hat nämlich mehrere Horror-Animes herausgesucht, die eine gruseligere Alternative zu Soul Eater wären: Die besten Horror-Anime, wenn ihr euch ordentlich gruseln wollt