Der Schöpfer von Bleach befürchtet für seinen Anime das gleiche Problem, für das sich ein legendärer Mangaka schon entschuldigen musste

Der Anime zu Bleach findet nach über 20 Jahren endlich sein verdientes Ende. Die Geschichte der Manga-Vorlage ist bald vollständig verfilmt, doch gerade das große Finale macht dem Schöpfer von Bleach, Tite Kubo, große Sorgen.

Was sind das für Sorgen? Auf seiner eigenen Seite, die hinter einer Paywall versteckt ist (via X), mache sich Tite Kubo Sorgen um die letzten Folgen des Animes. Aber nicht, weil er glaubt, dass die Folgen schlecht umgesetzt werden.

Vielmehr seien seine Gedanken bei den Animatoren. Er habe bereits einige Konzeptzeichnungen gesehen und wisse jetzt schon, dass einige Folgen unglaublich schwer zu zeichnen werden:

In letzter Zeit habe ich mir viele Storyboards von Bleachs Cour 4 angeschaut, und es gibt einige Episoden, bei denen man schon im Storyboard-Stadium erkennen kann, dass die Animation wahnsinnig schwierig sein wird (obwohl, um fair zu sein, jede Episode so aussieht). Ich kann nicht anders, als mir Sorgen um die Animatoren zu machen.

Ohne zu viel zu spoilern: Im großen Finale stehen zahlreiche Kämpfe an, die mit besonders aufwendigen Spezialeffekten einhergehen. Darunter befinden sich Raum- und Zeitverzerrungen sowie flüssige Kampfanimationen. Der Mangaka soll das Ende überhastet fertiggestellt haben, trotzdem gibt es einiges zu animieren. Den Animatoren steht also einiges bevor, das sie zum Leben erwecken müssen.

Berühmter Mangaka hatte das gleiche Problem wie Bleach

Welcher Mangaka musste sich entschuldigen? So einen ähnlichen Fall gab es schon vor ein paar Jahren. Hajime Isayama ist der Schöpfer von Attack on Titan und entschuldigte sich sogar beim Animationsteam für eine besonders aufwendige Szene (via shingeki.tv).

Das wird hart für MAPPA. MAPPA denkt sich wahrscheinlich ‚Bitte hört auf‘. Es tut mir leid, MAPPA, es tut mir sehr leid.

Isayama selbst hatte schon im Manga Probleme beim Zeichnen der Szene. Beim Animieren steigt die Herausforderung noch einmal deutlich, weshalb er wohl ein schlechtes Gewissen bekam. Er unterstützte auf eigenen Wunsch das Animationsteam und zeichnete selbst einen kleinen Teil des Rohentwurfs.

Wann kommt das große Finale? Da sich die Produktionsphase noch beim Storyboard befindet, kann es noch einige Monate dauern, bis der letzte Part namens „The Calamity“ des Animes erscheint. Ein genaues Datum ist bislang noch nicht bekannt. Wir rechnen damit, dass der Anime frühestens Mitte 2026 erscheint.

