Twitch-Streamer zu LoL sind sauer – Riot hat den Falschen erwählt, das wichtigste Spiel 2022 zu zeigen

Am 5. November steigt das große Finale der League of Legends World Championship in San Francisco. Für alle Fans, die nicht mit vor Ort sein können, werden die Worlds von 5 Streamern in 4 Sprachen live übertragen. Doch nicht alle sind glücklich mit Riots Auswahl der Co-Streamer und äußern heftige Kritik.

Welche Streamer sind mit dabei? Wie Riot am 1. November bekannt gab, sollen 5 Streamer die Worlds in 4 verschiedenen Sprachen übertragen: Feng „Rita“ Yu auf Chinesisch, „Sangho“ und „MinGyo“ auf Koreanisch, Ibai Llanos auf Spanisch und „Sykkuno“ auf Englisch.

Doch insbesondere die Wahl von Sykkuno sorgte für viel Unmut bei Fans und Streamern zu LoL. Die finden offenbar, dass andere die Rolle mehr verdient hätten.

Wahl von Sykkuno „enttäuschend und respektlos“

Warum ärgern sich die Leute? Nachdem die Auswahl der Co-Streamer am 1. November via Twitter bekannt gegeben wurde, hagelte es schnell Kritik. Vor allem die Wahl des YouTubers Sykkuno passt vielen offenbar überhaupt nicht.

Der LoL-Kommentator und frühere Profi-Spieler Marc Robert „Caedrel“ Lamont teilte seine Meinung in einem eigenen Post auf Twitter mit. Er sprach von einem „riesigen Schlag ins Gesicht“ für alle Content Creator zu LoL, die leidenschaftlich in der E-Sport-Szene dabei wären.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Micaiyla, die Partnerin des wohl bekanntesten Trolls in LoL, Tyler „Tyler1” Steinkamp und selbst ein langjähriges Mitglied der Community, nannte die Auswahl „enttäuschend und respektlos“. Stattdessen hätte der Spot von Sykkuno wohl an jemanden gehen sollen, der hauptsächlich LoL streamt (via Twitter).

Viele warfen Riot vor, mit ihrer Auswahl ein breiteres Publikum erreichen zu wollen und dafür die LoL-Community zu vernachlässigen. Der „Haufen Geld“, den Riot den Streamern zahlen würde, sollte lieber in den E-Sport gesteckt werden, so ein Twitter-Nutzer (via Twitter).

Sykkuno rechtfertigt sich, sagt es geht nicht ums Geld

Wie reagiert Sykkuno? In einem Stream am 1. November reagierte Sykkuno auf die Kritik. Der YouTuber sagte, er könne durchaus nachvollziehen, warum viele Leute unzufrieden seien, wollte jedoch etwas mehr Kontext zur Verfügung stellen.

Die Antwort Sykkunos könnt ihr euch hier in englischer Sprache ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

So kam es überhaupt zu dem Angebot: Sykkuno erklärte, Riot habe ihn kontaktiert und gefragt, ob er Lust hätte, sich die Worlds anzuschauen und zu übertragen. Für ihn habe das einfach nach Spaß geklungen, er habe gar nicht gewusst, dass das für manche so eine große Sache sei.

So sieht Sykkuno die Kritiker: Für Sykkuno teilen sich die Kritiker in 3 Lager: Leute, die wütend auf Riot sind, Leute, die wütend auf ihn sind, weil sie ihn nicht mögen, und Leute, die wütend sind, weil sie die Worlds gerne selbst streamen würden.

Was die erste und letzte Gruppe angeht, zeigte Sykkuno sich durchaus verständnisvoll. Er erklärte jedoch, letztere sollten einfach sagen, dass sie die Worlds streamen wollen, ohne ihn mit reinzuziehen.

Wegen der Leute in der zweiten Gruppe könne er nicht viel tun, so Sykkuno. Die wären einfach immer sauer, egal was er tue.

Der YouTuber betonte jedoch, dass Geld bei seiner Zusage überhaupt keine Rolle gespielt habe:

Wisst ihr, wie viele Nullen in dem Angebot waren? Wisst ihr, wie viele Nullen sie mir angeboten haben? Sie haben mir eine Null angeboten, denn ich mache es umsonst … das ist genau eine Null. Sykkuno

Mehr wollte der YouTuber eigentlich auch nicht zu der Situation sagen. Er freue sich nach wie vor auf die Worlds und hoffe, dass seine Fans auch Spaß daran haben würden.

Was haltet ihe von der Auswahl der Co-Streamer? Hättet ihr lieber einen Tyler1 in der Liste gesehen? Wen würdet ihr euch als deutschen Co-Streamer wünschen? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

Mit von der Partie bei den Worlds 2022 ist auch der legendäre südkoreanische Profi Lee „Faker“ Sang-hyeok:

