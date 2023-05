Twitch: Das sind die 5 größten Streamer weltweit nach Subs

Auf Twitch haben Zuschauer verschiedene Möglichkeiten, ihre Lieblings-Streamer finanziell zu unterstützen. Eine dieser Möglichkeiten ist das Abschließen kostenpflichtiger Abos. Wir von MeinMMO zeigen euch die 5 Streamer, die dank ihrer Abonnenten an der Spitze stehen und die meisten Subs weltweit haben.

Wie kommt diese Liste zustande? Um die Größe und Relevanz eines Streamers auf Twitch zu bestimmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wer hat die meisten Follower, den höchsten Zuwachs, die meisten Subs oder die meisten durchschnittlichen Zuschauer?

Wir haben uns für die Anzahl der Subs entschieden. Dadurch ist erkennbar, welche Streamer auf Twitch den größten finanziellen Support von ihrer Community erhalten. Geldspenden werden hier aufgrund der Undurchsichtigkeit nicht berücksichtigt.

Wenn es nach Followern geht, ist Tyler „Ninja“ Blevins immer noch der Größte auf Twitch. Was der einstige Fortnite-Star heute macht, seht ihr im Video:

Was sind Subs? Subs ist die Kurzform für Subscription und stellt ein monatliches kostenpflichtiges Abonnement dar, mit dem man Streamer unterstützen kann. Dies ermöglicht spezielle Vorteile, wie zum Beispiel spezielle Emotes (Emojis) und werbefreie Streams. In manchen Fällen wird dadurch zusätzlich der Zugang zu bestimmten Events, Inhalten oder Chats ermöglicht.

Die Abonnements können unterschiedliche Preisstufen haben. Ein Teil der Gebühr geht an Twitch, ein Teil an den Streamer, wodurch sie eine Einnahmequelle generieren können. Manche Streamer können von den Einnahmen auf Twitch ihren Lebensunterhalt finanzieren.

Die folgenden Kriterien haben wir bei der Erstellung dieser Liste berücksichtigt:

Zeitraum der letzten 30 Tage (Stand: 12. Mai 2023)

Kommerzielle sowie Event-Kanäle werden nicht berücksichtigt

Das Ranking wird durch die aktuellen aktiven Subs bestimmt Quelle: twitchtracker.com



Platz 5: HasanAbi

Streamer: Hasan „HasanAbi“ Piker

Hasan „HasanAbi“ Piker Aktive Subs: 61.906

61.906 Sub-Rekord: 66.819

66.819 Aktiv seit: Oktober 2019

Oktober 2019 Sprache: Englisch

Englisch Kanal: twitch.tv/hasanabi

Wer ist HasanAbi? Der amerikanische Streamer HasanAbi hat Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert und ist als politischer Kommentator auf Twitch aktiv. Zuvor war er unter anderem als Kolumnist für eine Onlinezeitung tätig.

Er streamt seit Jahren, mit wenigen Ausnahmen täglich und ist überwiegend in der „Just Chatting“ Kategorie unterwegs, wo er live auf lustige Videos und Memes reagiert. Zwischendurch streamt er verschiedene Videospiele, unter anderem League of Legends und GTA V.

Während der US-Wahlen stiegen seine Zuschauerzahlen an – sein Kanal gilt als alternativer Nachrichtensender für die Generation Twitch. Trotz seiner linken Ansichten gönnt sich HasanAbi immer wieder große Anschaffungen, die finanziell weit über dem liegen, was sich „Normalverdiener“ leisten können und erntet dafür teils heftige Kritik.

Wie ist HasanAbi an die Subs gekommen? HasanAbi ist sicherlich der bekannteste politische Kommentator auf Twitch. In seinen Streams spricht er über aktuelle politische Themen, aber auch über interessante Ereignisse die Streaming-Community betreffend. Der Aufklärungs- sowie Informationsaspekt seines Kanals regt vermutlich dazu an, ihn finanziell unterstützen zu wollen.

Erwähnenswert ist, dass die Anzahl der bezahlten Abonnements auf seinem Twitch-Kanal seit ca. eineinhalb Jahren ziemlich konstant wirkt und keine großen Einbrüche oder enorme Steigerungen, wie bei anderen Streamern, zu erkennen sind.

Ende April berichtete er in einem Livestream, dass er ganz versehentlich eine Art Luxus-Hund adoptiert hatte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Platz 4: KaiCenat

Streamer: Kai Cenat

Kai Cenat Aktive Subs: 70.679

70.679 Sub-Rekord: 306.621

306.621 Aktiv seit: Februar 2021

Februar 2021 Sprache: Englisch

Englisch Kanal: twitch.tv/kaicenat

Wer ist KaiCenat? Kai ist ein US-amerikanischer Live-Streamer und YouTuber, der für seine Pranks (Streiche) und Challenges auf YouTube bekannt ist, wo seine Karriere 2018 begann. Auf Twitch streamt er in der „Just Chatting“ Kategorie, wo er mit seiner Community quatscht, Videos schaut, Streiche spielt oder tanzt – manchmal auch in der Dusche. Zwischendurch streamt er Fortnite, GTA und Minecraft.

Hinsichtlich der vielseitigen Themen ist KaiCenat anscheinend der geborene Entertainer. Der Creator ist mit seinen Inhalten nicht nur auf diversen Plattformen vertreten, sondern auch mit seiner Musik auf Spotify.

Kai Cenat streamt erst seit Anfang 2021, stieg aber in dieser Zeit bereits zu einem der größten Streamer auf Twitch auf – trotz mehrerer kurzzeitiger Sperren. Seit dem hat er mehrere Rekorde geknackt.

Wie ist KaiCenat an die Subs gekommen? Während eines einmonatigen Subathons im Februar dieses Jahres knackte er die 306.000 Subs und damit den Twitch-Rekord. Zu diesem Zeitpunkt streamte er erst seit zwei Jahren. Kai ist insbesondere durch seine Pranks und vielseitigen Live-Formate bekannt, was sicherlich zu dem Erfolg beigetragen hat.

Über den Subathon, seine Kindheit und seine Karriere spricht KaiCenat in seinem Dokumentationsfilm „30 Days: The Kai Cenat Documentary“ auf YouTube.

Was ist ein Subathon? In Sub-Marathons, kurz Subathons, setzen sich Streamer ein bestimmtes Sub-Ziel und legen dafür einen Zeitraum fest, in welchem sie das Ziel erreichen wollen. Dabei können die Zuschauer die Streaming-Zeit durch Subs verlängern – je mehr Menschen abonnieren, desto länger läuft der Stream.

Hier seht ihr, wie der Streamer während eines Livestreams in einer Dusche tanzt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Platz 3: xQc

Streamer: Félix „xQc“ Lengye

Félix „xQc“ Lengye Aktive Subs: 72.147

72.147 Sub-Rekord: 102.288

102.288 Aktiv seit: Dezember 2016

Dezember 2016 Sprache: Englisch

Englisch Kanal: twitch.tv/xqc

Wer ist xQc? Félix „xQc“ Lengye ist ein kanadischer Streamer und ehemaliger E-Sportler in der Overwatch League. Kurz vor seinem Abschluss brach xQc nach dreieinhalb Jahren sein BWL-Studium ab und begann das Livestreaming von Videospielen auf Twitch.

Auf Twitch ist xQc in verschiedenen Kategorien aktiv, kommentiert Bilder und Videos oder streamt Spiele wie GTA V, Minecraft und Overwatch. In seiner Twitch-Info schreibt er: “Ich bin der beste in absolut allem”, weiter unten steht ebenfalls in Großbuchstaben: “Ich gewinne in jedem Spiel.”

Zuletzt zeigte er sich selbst verwundert über seine Sprechweise, sagte, er verstehe nicht, wie man sich seinen Content anschauen und anhören könne. In seiner Laufbahn fiel er durch Sperren und Suspendierungen seines Overwatch-Teams auf, unter anderem, weil er das Meldesystem des Spieles missbrauchte, sich rassistisch und homophob äußerte.

Wie ist xQc an die Subs gekommen? Vor allem in seinem Fall aufgrund der konfliktreichen Handlungen eine interessante Frage. Einerseits waren seine Erfolge im E-Sport sicherlich förderlich, andererseits könnten sein arrogantes Auftreten und seine undeutliche Sprechweise dazu beigetragen haben. Es gibt sogar Reddit-Threads, in denen Community-Mitglieder Clips „übersetzen“.

Hier seht ihr einen Clip, in dem xQc sich selbst nicht mehr versteht:

Ich weiß nicht, was er da sagt. Ich verstehe nicht, wie irgendjemand hier sitzen kann und sich diesen Scheiß tatsächlich anschaut und anhört.

Ich weiß nicht, was er da sagt. Ich verstehe nicht, wie irgendjemand hier sitzen kann und sich diesen Scheiß tatsächlich anschaut und anhört.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Platz 2: Jynxzi

Streamer: Nick „Jynxzi“ Stewart

Nick „Jynxzi“ Stewart Aktive Subs: 82.686

82.686 Sub-Rekord: 88.288

88.288 Aktiv seit: 2019

2019 Sprache: Englisch

Englisch Kanal: twitch.tv/jynxzi

Wer ist Jynxzi? Der Anfang 20-Jährige ist bekannt für seine Streams zu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, während denen er auf einem Holzstuhl sitzt. Jynxzi richtet immer mal wieder Turniere in Rainbow Six Siege mit und für seine Community aus. In dem Spiel hat er über 6.000 Spielstunden (via Sportskeeda).

Er fällt durch seine Impulsivität auf, brüllt herum, knallt seinen Controller auf den Tisch. In einem Reddit-Thread wird er mit dem amerikanischen LoL-Streamer „loltyler1“ verglichen, welcher durch seine Schimpftiraden und sein toxisches Verhalten bekannt ist.

Wie ist Jynxzi an die Subs gekommen? In größere Dramen war er anscheinend nie verwickelt, daher kam sein Erfolg für viele überraschend. Auf Social Media hat er sich in den vergangenen Jahren eine enorme Reichweite aufgebaut – alleine auf TikTok folgen ihm 1,6 Millionen Menschen.

Sicherlich tragen seine Turniere und das Einbinden seiner Community ebenfalls dazu bei sowie der Waffentalisman in Rainbow Six Siege, welchen man aktuell für ein Abonnement seines Kanals erhält. Interessant ist zudem, dass in etwa 32 % seiner aktiven Abonnements geschenkte Subs sind, also Abos, die von Zuschauern an andere verschenkt wurden.

Im April knackte er die 88.000 Subs und rief im Livestream seine Mutter an, um sie darüber zu informieren:

Ist irgendjemandes Mutter auch so? Ja, sie schläft schon. Erinnert mich daran, sie morgen anzurufen. Chat … wir sind weltwelt die Nummer 1 auf Twitch. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Das ist verdammt verrückt. Oh mein Gott.

Ist irgendjemandes Mutter auch so? Ja, sie schläft schon. Erinnert mich daran, sie morgen anzurufen. Chat … wir sind weltwelt die Nummer 1 auf Twitch. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Das ist verdammt verrückt. Oh mein Gott.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Platz 1: Gaules

Streamer: Alexandre „Gaules“ Borba Chiqueta

Alexandre „Gaules“ Borba Chiqueta Aktive Subs: 87.626

87.626 Sub-Rekord: 102.857

102.857 Aktiv seit: 2018

2018 Sprache: Portugiesisch

Portugiesisch Kanal: twitch.tv/gaules

Wer ist Gaules? Der 39-Jährige ist ein brasilianischer Counter-Strike-Streamer, YouTuber und ehemaliger E-Sportler. In einem Interview berichtete er, als Jugendlicher täglich ins Internetcafé gegangen zu sein, um Counter-Strike zu spielen und besser darin zu werden, denn er hatte ein Ziel: Er wollte Mitglied in einem großen E-Sport Team sein (via ESPN).

Gaules ist für die Mitgründung von „g3nerationX“, einem inzwischen aufgelösten Counter-Strike-Team, bekannt. Derzeit ist er Vollzeit-Streamer und kommentiert live CS:GO-Turniere.

Wie ist Gaules an die Subs gekommen? Nachdem er sein Leben grundlegend verändern und sich unabhängig von Firmen machen wollte, begann er 2018 mit dem Streamen auf Twitch. Er wollte nicht mehr nur „irgendwer im Hintergrund sein.“ (via ESPN) Unterstützung erhielt er von ehemaligen Teammitgliedern. In seinen Streams bat er um Hilfe, damit er Medizin und eine Therapie von den Einnahmen bezahlen kann.

Ich habe einige Erfolge erzielt, viele Fehler gemacht, viel gewonnen und auch viel verloren! Zitat aus seiner Twitch-Info

Seine Community bezeichnet er als Familie, das Streamen habe ihm persönlich sehr geholfen. Die Bindung zu seinen Zuschauern scheint für seine Entwicklung ausschlaggebend gewesen zu sein, was auch an den verschenkten Subs sichtbar wird: 40 % seiner Abonnements, also ca. 35.000, wurden von Zuschauern an die Community verschenkt.

Auch dieser Streamer hat eine riesige Unterstützung durch seine Community erfahren, nachdem ihn diese zu einem irren Projekt überredet hat.