Angesichts der Niedlichkeit von Kaya scheint den Kritikern bislang aber doch die Lust auf das Meckern zu vergehen. Oder sie gehen unter in einem Meer von Fans, die gar nicht genug von den riesigen Pfoten und dem flauschigen Fell des Welpen bekommen können (via YouTube ).

Ein Tibetmastiff-Welpe kostet in den USA zwischen 3.000 und 5.000 Dollar. Das teuerste Exemplar dieser Rasse wechselte in China für 12 Millionen Yuan den Besitzer. Das sind umgerechnet circa 1,5 Millionen Euro und machten ihn zum wertvollsten Hund der Welt.

Was hat es mit dem Hund auf sich? In einem Stream am Sonntag stellte HasanAbi seinen noch namenlosen Welpen offiziell vor. Stolz hielt er das Tier, das rein optisch auch ein Bärenjunge sein könnte, in die Kamera und erklärte: “Sie ist ein großes Mädchen.”

Was ist das für ein Hund? Am 22. April verkündete HasanAbi auf Twitter, stolzer “Hunde-Vater” eines “riesigen Welpen” zu sein. Der Streamer hatte nach dem Tod seines letzten Hundes Fish schon länger einen neuen Vierbeiner aufnehmen wollen und im Stream bereits Tierheime besucht.

