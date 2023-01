Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Wenn MrBeast ein Feuer entfachen kann und wenn wir staatliche und private Unterstützung dafür bekommen, können wie die Hälfte aller Erblindungen in der Welt heilen. Ohne große Kosten und mit einem unglaublichn Gewinn an menschlicher Produktivität und menschlichem Potenzial.

Das sei endlich ein Influencer, der seinen Reichtum und seinen Einfluss für das Gute einsetze. Besonders beeindruckt zeigen sich einige Zuschauer von der Entwicklung, die MrBeast im Laufe der Jahre machte: angefangen habe er mit “lustigen Videos in seinem Hinterhof”, nun verändere er das Leben von Menschen (via YouTube ).

Wie fallen die Reaktionen aus? Die sind zunächst einmal extrem positiv. Viele Menschen sind gerührt von dem Video und der Freude der Patienten. MrBeast sei der wohl großartigste Content Creator, weil er so vielen bedürftigen Menschen helfen würde, heißt es in den Kommentaren auf YouTube und Twitter.

Kann man sich das ansehen? Am Samstag, dem 28. Januar, postet MrBeast ein achtminütiges Video, in dem er das Projekt vorstellt und bewegende Vorher/Nachher-Aufnahmen der Patienten zeigt, die nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder klar sehen können. Für einige Patienten, die bereits von Geburt an unter einer Linsentrübung litten, war es sogar das erste Mal in ihrem Leben.

Der, auch Kararakt genannt, ist eine Eintrübung der Augenlinse, wodurch das Sehvermögen stark eingeschränkt werden kann. Patienten erblinden in der Regel nicht vollständig: Sie können noch Licht wahrnehmen, die Sicht ist aber stark verschwommen und “nebelig”.Diese Linsentrübung kann jedoch mithilfe eines Eingriffs behandelt werden, der nur wenige Minuten dauert: dabei wird durch einen kleinen Schnitt die trübe Linse entfernt und durch eine künstliche Linse ersetzt.Der Eingriff erfolgt meistens ambulant, Patienten können nach einer kurzen Ruhepause nachhause gehen (via Ober Scharrer Gruppe ).

