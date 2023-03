Twitch-Streamerin kann nur geschockt zusehen, wie ihre Katze gezielt ihren Fortschritt in Hitman 3 löscht

Die Twitch-Streamerin Stormfall33 zockte das Stealth-Game Hitman 3, ohne zu merken, dass der wahre Killer bereits in ihrem Zimmer war: Ihre Katze Momo machte kurzen Prozess mit ihrem Fortschritt.

Was hat die Katze verbrochen? Die Twitch-Streamerin “Stormfall33” war gerade knapp 3 Stunden tief in einem Run im Freelancer-Modus von Hitman 3. Sie pausierte das Spiel, um Nachrichten in ihrem Chat zu lesen, als ihre Katze Momo einmal quer über ihr Keyboard läuft.

Dabei gelingt es der Samtpfote, genau die richtigen Tasten zu drücken, um den Run zu beenden und den gesamten Fortschritt von 3 Stunden zunichtezumachen.

Was ist das Problem? Der Freelancer-Modus wurde Anfang des Jahres als kostenloses Update zu Hitman 3 hinzugefügt und verleiht dem Spiel eine Roguelike-Komponente. In 8 aufeinanderfolgenden Missionen müssen die Anführer von 4 Verbrecher-Syndikaten ausgeschaltet werden.

Was sind eigentlich “roguelike” Spiele und warum heißen sie so?

Im Freelancer-Modus will jede Entscheidung genau abgewogen sein: Optionale Herausforderungen versprechen zusätzliche Beute, bringen jedoch auch jede Menge Risiken mit. Wer einen Run erfolgreich abschließen will, muss seine Ressourcen penibel managen (via YouTube).

Schlägt eine Mission fehl – oder läuft die Katze über die Tastatur – muss man noch einmal ganz von vorne anfangen.

Katze erweist sich als Endgegner

Wie reagiert die Streamerin? Als Stormfall33 auf ihrem Bildschirm das Start-Menü entgegen leuchtet, braucht sie erst einmal einen Moment, um zu realisieren, was da gerade passiert ist.

Als ihr das volle Ausmaß bewusst wird, stöhnt sie und schlägt frustriert auf den Tisch, bevor sie ihre Katze auffordert, abzuhauen und die Klappe zu halten.

Der Stubentiger gibt mit einigen entrüsteten “Miaus” unmissverständlich zu verstehen, wie er diese Behandlung findet und verzieht sich dann. Einen Clip der ganzen Tragödie könnt ihr euch hier ansehen:

Besonders geschockt scheint die Streamerin von der Präzision zu sein, mit der Momo vorgeht: Das wirkte schon fast – passend zum Thema des Spiels – wie eine wohlüberlegte Attacke auf den Fortschritt der Streamerin.

Er ist buchstäblich auf meine Escape-Taste getreten und hat die Eingabe-Taste gedrüclt. Er hat mein Spiel geschlossen. Er hat die Mission verlassen! Wie hast du das angestellt?

Letztlich trug die Streamerin das Ganze aber mit Fassung, biss die Zähne zusammen und startete einen neuen Run.

Viele Katzen-Besitzer haben doch irgendwie schon immer geahnt, dass hinter der flauschigen Fassade ein skrupelloser Killer lauert.

Einem Gamer wurde das spätestens klar, als seine Hauskatze in seiner Abwesenheit sein Setup zerlegte. Hilfesuchend wendete er sich an die Community. Dort hieß es: Besitzer sollten ihren Katzen endlich mal Manieren beibringen.